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Итоги воскресенья: большое количество пострадавших в ДТП и пьяных водителей

rus.tvnet.lv/LETA
Итоги воскресенья: большое количество пострадавших в ДТП и пьяных водителей
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Фото: Paula Čurkste/LETA

Вчера в Латвии зарегистрировано 78 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 29 человек, что значительно больше, чем в среднем по выходным дням.

Как сообщили в Госполиции, среди пострадавших были девять водителей электросамокатов, четыре пешехода и два велосипедиста.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала 19 водителей, а за превышение скорости оформлено 279 протоколов.

В целом за воскресенье полиция оформила 494 протокола за различные нарушения правил дорожного движения.

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