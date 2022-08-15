На границе поймали гражданина Украины с поддельными водительскими правами

В связи с использованием поддельных документов начат уголовный процесс, поддельный документ изъят, сообщили в Государственной пограничной службе.

В воскресенье въезд в Латвии был запрещен 11 иностранцам. На пропускных пунктах Терехово и Виентулю въезд в страну был запрещен семи гражданам России, одному гражданину Украины и одному гражданину Молдовы, так как у иностранцев не было визы или вида на жительство, а также двум гражданам Молдовы, так как иностранцы не смогли обосновать цель въезда. Лица были возвращены в страну выезда.

В аэропорту "Рига" был констатирован один гражданин России, который нарушил условия пребывания в странах Шенгенской зоны. Он был призван к административной ответственности.

В ходе мероприятий по контролю иммиграции внутри страны, нарушения правил въезда или пребывания были констатированы у шести человек - у трех граждан Литвы, двух - Эстонии и одного - России.

За нарушения в сфере эксплуатации транспортных и плавательных средств Государственная погранохрана призвала к административной ответственности или запретила пересекать границу 21 человеку - восьми гражданам России, четырем - Беларуси, трем - Украины, двум - Литвы и по одному гражданину Израиля, Румынии, Сербии и Германии.