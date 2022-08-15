В Риге количество получателей жилищных пособий к концу года может вырасти на 70%

По данным департамента благосостояния Рижской думы, в 2021 году пособие на жилье в Риге получали 8449 человек, а в 2022 году их количество может увеличиться до 14 500 человек. В самоуправлении напомнили, что в августе начнут индексировать пенсии, которые пенсионеры получат в сентябре, поэтому изменится уровень доходов у части получателей пособия.

В целом столичное самоуправление оказывает помощь горожанам, выплачивая 17 видов социальных пособий, например, жилищные и кризисные пособия, а также предлагает различные социальные услуги.

В этом году сумма выплаченных пособий значительно выросла в связи с изменением коэффициента, который применяется к гарантированному минимальному доходу, и ростом тарифов на коммунальные услуги.

В бюджете Риги для социальных пособий в этом году предусмотрено 14,5 млн евро, из них в первом полугодии израсходовано уже 9,3 млн евро, или 64% запланированных на год. В свою очередь на выплату жилищных пособий израсходовано 80% запланированных средств.