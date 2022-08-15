"Очень большие потери". Расторгуева обокрали в Пурвциемсе

"Недоброжелатели снова в деле! Вчера в Алуксне я собрал в фургон всё необходимое, чтобы сегодня утром выехать из Риги в лагерь. Но сегодняшнее утро в Пурвциемсе началось с плохих новостей", - написал спортсмен.

"Разбито заднее стекло - украдено несколько пар лыж и как минимум одна большая сумка с множеством личных вещей, тренировочным снаряжением, одеждой и т.д. Одежда вся с символикой #TeamRastorgujevs, на лыжах тоже опознавательные знаки. Если вы что-нибудь заметите, обязательно немедленно сообщите об этом мне или в полицию", - призвал биатлонист.

"Очень большие потери. Если кто-то видел что-то подозрительное сегодня утром в Пурвциемсе возле улицы Звайгзная гатве 2а, сообщите нам! Всем удачи!", - добавил Расторгуев.

Напомним, в сентябре прошлого года Расторгуев был приговорён к 18-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, поэтому латвийский биатлонист не смог принять участие в Олимпийских играх в Пекине в феврале 2022 года.