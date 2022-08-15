ВИДЕО ⟩ Тренеры "Челси" и "Тоттенхэма" чуть не подрались после матча

Встреча закончилась результативной ничьей - 2:2. На 19-й минуте "Челси" вышел вперёд благодаря голу Калиду Кулибали. На 68-й минуте Пьер-Эмиль Хёйбьерг счёт сравнял, но на 77-й минуте "синие" вновь вышли вперёд благодаря Рису Джеймсу. Команда Томаса Тухеля вела в счёте до 6-й добавленной минуты, пока Харри Кейн не вырвал ничью.

После матча Тухель и главный тренер "Тоттенхэма" во время традиционного рукопожатия устроили потасовку. Разнимать их пришлось тренерским штабам и футболистам обеих команд. Главный судья матча показал обоим тренерам красную карточку.

TUCHEL VS CONTE: ROUND TWO!!! 🤬🤬 pic.twitter.com/XhWuOU4fwD — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 14, 2022

"Я думаю, когда вы пожимаете друг другу руки, вы обычно смотрите друг другу в глаза, но у него было другое мнение. И в этом инциденте не было необходимости", - сказал после матча наставник "Челси".

Конте, в свою очередь, сказал, что главное - это футбол, а если и есть проблема, то она останется между ним и Тухелем. "Судья показал мне красную карточку, но он не понял динамики происходящего. Если я вижу агрессию, я отвечаю агрессией. Повторюсь - это не проблема. Это была отличная игра двух соперников", – сказал тренер "Тоттенхэма".

Теперь Тухель и Конте пропустят следующий тур, в котором "Челси" сыграет с "Лидсом", а "Тоттенхэм" с "Вулверхэмптоном".