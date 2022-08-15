Число зарегистрированных в Латвии беженцев перевалило за 35 тысяч

Помощью комиссий самоуправлений по гражданской обороне в поиске жилья воспользовались 12 640 лиц. Это означает, что остальные беженцы нашли жилье самостоятельно или остановились у друзей и родственников, ранее пояснило МВД.

46% общего числа беженцев составляют женщины, 22% - мужчины, 32% - дети, в основном в возрасте от двух до 17 лет.

Жители Украины, имеющие биометрические паспорта и не нуждающиеся ни в социальной помощи, ни в помощи по размещению, могут находиться в Латвии до 90 дней в году без уведомления государственных органов.

В конце июля правительство приняло поправки к правилам оказания первичной помощи жителям Украины, предусматривающие повышение расходов на размещение украинских беженцев на срок до 60 дней.

С начала российского вторжения в Украину миллионы украинских жителей были вынуждены покинуть свои дома.