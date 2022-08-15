Украинские военные сбили российский вертолет и отразили атаки в Донецкой области

"15 августа около 8 часов утра в Донецкой области зенитно-ракетным подразделением Вооруженных сил был уничтожен еще один вертолет Ка-52 российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Это третий российский вертолет Ка-52, сбитый украинской армией за двое суток.

В воскресенье, 14 августа, сообщалось, что украинские зенитчики за выходные уничтожили два российских вертолета Ка-52 "Аллигатор".

Кроме того, украинские военные в Донецкой области отбили атаки российской армии на города Соледар и Бахмут, сообщает Генштаб Украины.

Украинская армия также отразила атаки севернее Славянска и в районе Угледара.

Украинским военным удалось отразить атаки российских войск в районе села Первомайское, говорится в сообщении.

Российские войска продолжают артиллерийские обстрелы позиций украинской армии по всей линии фронта, российская боевая авиация нанесла пять авиаударов, сообщили в Генштабе Украины.

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