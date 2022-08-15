Пн, 15.08.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Мэр Мелитополя: российские солдаты вывозят свои семьи из города

rus.tvnet.lv
Мэр Мелитополя: российские солдаты вывозят свои семьи из города
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Война в Украине. Мелитополь
Война в Украине. Мелитополь Фото: EPA/Scanpix

Из Мелитополя Запорожской области начинается эвакуация семей военнослужащих российских войск, сообщил городской голова Иван Федоров.

"После активных действий ВСУ на прошлой неделе российские военные начали эвакуацию своих семей из Мелитополя", - подтвердил мэр в мессенджере Telegram. 

По словам Федорова, после подрыва мостов в Херсонской области местное "руководство", которое сотрудничало с российскими военными бежит из Мелитополя.

Кроме того, в городе проводятся более интенсивные проверки домов с целью выявления диверсантов, а также "массовая фильтрация" буквально на улицах города.

Прошедшая неделя была не комфортной для российских войск в Мелитополе, заявил мэр. По его словам захватчики понимают, что вскоре им придется покинуть город.

"И как следствие - российские военные начали вывозить свои семьи из Мелитополя. Мы, конечно, понимаем, почему они это делают. Потому что понимают, что им придется бежать с территории нашего города, а семьи будут мешать этому", - пояснил мэр.

Галерея: война в Украине

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх