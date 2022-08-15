Мэр Мелитополя: российские солдаты вывозят свои семьи из города

"После активных действий ВСУ на прошлой неделе российские военные начали эвакуацию своих семей из Мелитополя", - подтвердил мэр в мессенджере Telegram.

По словам Федорова, после подрыва мостов в Херсонской области местное "руководство", которое сотрудничало с российскими военными бежит из Мелитополя.

Кроме того, в городе проводятся более интенсивные проверки домов с целью выявления диверсантов, а также "массовая фильтрация" буквально на улицах города.

Прошедшая неделя была не комфортной для российских войск в Мелитополе, заявил мэр. По его словам захватчики понимают, что вскоре им придется покинуть город.

"И как следствие - российские военные начали вывозить свои семьи из Мелитополя. Мы, конечно, понимаем, почему они это делают. Потому что понимают, что им придется бежать с территории нашего города, а семьи будут мешать этому", - пояснил мэр.

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