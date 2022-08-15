Как купить рецептурное лекарство для другого пациента? Оказывается, все не так просто! В аптеке будет недостаточно просто объяснить, что вы являетесь родственником человека, или показать документ, удостоверяющий личность, лицо должно быть конкретно делегировано. Национальная служба здравоохранения (NVD) подготовила пошаговое объяснение того, как при необходимости поручить другому лицу купить ваше лекарство, отпускаемое по электронному рецепту.
Просто предъявить паспорт недостаточно: как можно купить рецептурное лекарство для другого человека
Просто предъявить паспорт недостаточно: как можно купить рецептурное лекарство для другого человека
Шаг 1.
Сначала необходимо открыть портал www.eveseliba.gov.lv, а затем человек должен пройти аутентификацию с помощью одного из средств безопасной электронной идентификации, например, интернет-банка или другим способом.
Шаг 2.
После этого перейдите в раздел "Делегирование прав" на портале www.eveseliba.gov.lv. Он должен включать информацию о человеке, которого вы делегируете для покупки вашего лекарства, отпускаемого по электронному рецепту.
Как поясняет NVD, пенсионеры, не пользующиеся интернетом, могут попросить врача указать получателя лекарства при выписке электронного рецепта. Информация, указанная врачом, будет видна фармацевту.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!