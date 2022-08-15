Просто предъявить паспорт недостаточно: как можно купить рецептурное лекарство для другого человека

Как купить рецептурное лекарство для другого пациента? Оказывается, все не так просто! В аптеке будет недостаточно просто объяснить, что вы являетесь родственником человека, или показать документ, удостоверяющий личность, лицо должно быть конкретно делегировано. Национальная служба здравоохранения (NVD) подготовила пошаговое объяснение того, как при необходимости поручить другому лицу купить ваше лекарство, отпускаемое по электронному рецепту.