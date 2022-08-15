ВВС Украины получили четыре подаренных Латвией вертолета Ми-17 и Ми-2, которые вскоре будут полностью включены в состав авиапарка ВСУ, сообщило в понедельник, 15 августа, Министерство обороны Латвии.
Латвия подарила Украине четыре вертолета
"Полгода назад подаренная Латвией система ПВО Stinger помогла украинской армии задержать российское вторжение. Сейчас, когда украинские солдаты контратакуют во многих местах, наши подаренные вертолеты помогут проводить боевые действия и спасать жизни. Поддержка Украины странами Запада не должна прекращаться до тех пор, пока она не освободит всю свою территорию от российских оккупационных войск", - подчеркнул министр обороны Артис Пабрикс.
Два вертолета Ми-17 и два Ми-2 были переданы ВВС Украины в частично разобранном виде. Перед поставкой в Латвию вертолеты были покрашены, а один Ми-17 прошел капитальный ремонт.
Уже сообщалось, что Латвия является одной из стран, оказавших Украине наиболее существенную поддержку по объему по отношению к валовому внутреннему продукту. Латвия поставила Украине оружие и личную экипировку, беспилотные летательные аппараты, сухие пайки, боеприпасы, противотанковые средства и зенитно-ракетные комплексы Stinger на сумму более 200 миллионов евро.
Также Латвия является одним из членов Контактной группы по обороне Украины, которая призвана помогать Украине в борьбе с российской агрессией. Предыдущее заседание Контактной группы по обороне Украины состоялось 11 августа этого года в Копенгагене, в нем приняли участие министры обороны многих стран мира, в том числе Артис Пабрикс.
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