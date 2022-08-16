Порзиньгис впервые высказался о войне в Украине

На состоявшейся в понедельник пресс-конференции сборной Латвии по баскетболу Порзиньгиса спросили, почему после российского вторжения в Украину он не высказался на эту тему в социальных сетях и есть ли ему что сказать своим подписчикам.

"Честно говоря, не ожидал такого вопроса. Я недостаточно осведомлён, чтобы сказать что-то нормальное прямо сейчас, поэтому я проигнорирую этот вопрос. Мне нужно больше поизучать, и тогда я смогу более адекватно ответить на этот вопрос", - сказал баскетболист.

Такой расплывчатый ответ вызвал возмущение в соцсетях, поэтому позже Порзиньгис опубликовал в Twitter более конкретное сообщение. "Я неудачно высказался, но понятно, что моя позиция против действий России. Надеюсь, что всё закончится как можно скорее", - написал он.

Neveiksmīgi izteicos, bet ,skaidrs, ka mana nostāja ir pret Krievijas rīcību. Ceru, ka viss pēc iespējas ātrāk beigsies. 🙏 https://t.co/ddPVQDwGnN — Kristaps Porzingis (@kporzee) August 15, 2022

Ранее после вторжения России в Украину спортивных болельщиков возмутила неясная позиция боксёра Майриса Бриедиса, который решил "не занимать ни одну из сторон". Также общественному осуждению подверглись хоккеисты и тренеры, решившие продолжить карьеру в России.

Порзиньгис вернулся в состав сборной Латвии впервые с 2017 года. В данный момент баскетболист находится в Риге, где вместе с национальной командой готовится к отборочным матчам чемпионата мира.

19 августа сборная Латвии в "Арена Рига" проведёт проверочный матч против Эстонии. Затем в рамках отбора на чемпионат мира латвийские баскетболисты 25 августа в Риге проведут матч против Турции, а 28 августа на выезде - против Великобритании.

Галерея: Тренировка сборной Латвии по баскетболу в "Арена Рига"