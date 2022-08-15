Курземское региональное управление Государственной полиции (Лиепайский участок) ищет без вести пропавшего Эмиля Тенниса 2010 года рождения.
Полиция ищет пропавшего 12-летнего мальчика
Полиция ищет пропавшего 12-летнего мальчика
15 августа около 12:15 он покинул свое место жительства в Циравской волости и до сих пор не вернулся.
Мальчик был одет в красную рубашку и полосатые шорты. Передвигался на синем велосипеде.
Государственная полиция призывает осмотреть фото мальчика и каждого, кто что-либо знает о его возможном местонахождении, позвонить по номеру 110.
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