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Полиция ищет пропавшего 12-летнего мальчика

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Полиция ищет пропавшего 12-летнего мальчика
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Эмил Теннис
Эмил Теннис Фото: Latvijas Valsts policija

Курземское региональное управление Государственной полиции (Лиепайский участок) ищет без вести пропавшего Эмиля Тенниса 2010 года рождения.

15 августа около 12:15 он покинул свое место жительства в Циравской волости и до сих пор не вернулся.

Мальчик был одет в красную рубашку и полосатые шорты. Передвигался на синем велосипеде.

Государственная полиция призывает осмотреть фото мальчика и каждого, кто что-либо знает о его возможном местонахождении, позвонить по номеру 110.

Эмил Теннис
Эмил Теннис Фото: Госполиция

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