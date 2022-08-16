Немцам объявили, сколько им придется приплачивать за подорожавший газ

Счетчик потребления газа в индивидуальном доме в Германии Фото: DW

В то же время дополнительное финансовое бремя для немецкой индустрии составит порядка 5,7 млрд евро, при этом более половины этой суммы придется заплатить химическим, металлургическим и металлообрабатывающим предприятиям и производителям стекла и керамических изделий, предупреждает институт IW.

Причем на сумму наценки должен еще начисляться налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 19%. Однако министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner) уже направил в Еврокомиссию письмо с просьбой в данном случае сделать исключение из правил ЕС. Если этого не произойдет, подчеркнул он, государство не направит дополнительные доходы в бюджет, а вернет их населению в виде поддержки тех, кто больше всего страдает от подорожания энергии.

Официально Gasumlage вводится с 1 октября 2022 года, однако немецкие законы защиты прав потребителей требуют заблаговременно уведомлять клиентов о предстоящих повышениях. Поэтому первый раз немецким домохозяйствам придется платить наценку, скорее всего, в ноябре или даже в декабре.

Исключение из правила не менять цены в действующих контрактах

Предоставление энергокомпаниям права брать с клиентов дополнительные деньги является экстраординарной антикризисной мерой. Ведь строгое выполнение сторонами договорных обязательств является одним из краеугольных камней функционирующей рыночной экономики: компании, предоставляющие другим фирмам и населению товары и услуги, до истечения сроков контрактов не имеют права менять прописанные в них цены.