Gasumlage - экстраординарная мера правительства ФРГ из-за сокращения поставок газа из России. Энергокомпаниям разрешили брать с клиентов больше денег, чем оговорено в контрактах.
Немцам объявили, сколько им придется приплачивать за подорожавший газ
Газовый кризис в Германии вступает в новую фазу: правительство ФРГ подключает население к финансированию закупок сильно подорожавшего топлива. Власти приняли решение разрешить энергокомпаниям взимать с конечных потребителей за поставку газа дополнительную плату сверх оговоренных в действующих контрактах тарифов.
15 августа совместное предприятие газотранспортных компаний Trading Hub Europe, которому было поручено определить и согласовать в отрасли размеры новой газовой наценки (Gasumlage), объявило, что она составит 2,419 евроцента за киловатт-час (кВт∙ч). Это существенно меньше, чем многие опасались.
Расходы семьи в индивидуальном доме вырастут на 40-45 евро в месяц
В результате семье, проживающей в индивидуальном доме и имеющей годовое энергопотребление 20 000 кВт∙ч, придется дополнительно заплатить за теплую воду и отопление 484 евро в год (около 40 евро в месяц), подсчитало информационное агентство dpa. По подсчетам Института немецкой экономики в Кельне (IW), дополнительные расходы для домохозяйства на одного человека с жилплощадью в 60 кв. м. составят около 203 евро в год (17 евро в месяц) и около 542 евро в год (45 евро в месяц) для семьи в индивидуальном доме площадью 140 кв. м.
В то же время дополнительное финансовое бремя для немецкой индустрии составит порядка 5,7 млрд евро, при этом более половины этой суммы придется заплатить химическим, металлургическим и металлообрабатывающим предприятиям и производителям стекла и керамических изделий, предупреждает институт IW.
Причем на сумму наценки должен еще начисляться налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 19%. Однако министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner) уже направил в Еврокомиссию письмо с просьбой в данном случае сделать исключение из правил ЕС. Если этого не произойдет, подчеркнул он, государство не направит дополнительные доходы в бюджет, а вернет их населению в виде поддержки тех, кто больше всего страдает от подорожания энергии.
Официально Gasumlage вводится с 1 октября 2022 года, однако немецкие законы защиты прав потребителей требуют заблаговременно уведомлять клиентов о предстоящих повышениях. Поэтому первый раз немецким домохозяйствам придется платить наценку, скорее всего, в ноябре или даже в декабре.
Исключение из правила не менять цены в действующих контрактах
Предоставление энергокомпаниям права брать с клиентов дополнительные деньги является экстраординарной антикризисной мерой. Ведь строгое выполнение сторонами договорных обязательств является одним из краеугольных камней функционирующей рыночной экономики: компании, предоставляющие другим фирмам и населению товары и услуги, до истечения сроков контрактов не имеют права менять прописанные в них цены.
Но чрезвычайная ситуация потребовала чрезвычайных мер. В Германии компании в сфере электро- и газоснабжения обычно заключают договоры с конечными потребителями на год или два, а потом автоматически продлевают их еще на год на тех же условиях. Если же поставщик намерен повысить цены, то он обязан вовремя предупредить об этом клиента, и тот имеет законное право и реальную возможность сменить прежнего поставщика на нового, более выгодного, благо на рынке большая конкуренция и широкий выбор.
До сих пор эта система нормально функционировала. Однако с середины июня Россия в лице "Газпрома" в нарушение своих долгосрочных договорных обязательств перед немецкими импортерами резко сократила поставки газа. Из-за этого цены на него, и так уже выросшие в разы по сравнению с периодом до пандемии, еще раз более чем удвоились. В результате возникла реальная угроза разорения крупнейших системообразующих немецких энергетических компаний.
Ведь в основу их контрактов с конечными потребителями заложены цены, рассчитанные на основе прежних договоренностей с "Газпромом". Поскольку российский государственный концерн перестал поставлять положенные объемы, немецким энергокомпаниям для выполнения своих обязательств перед клиентами приходится докупать недостающий газ на спотовом рынке (на биржах краткосрочных контрактов) по взлетевшим до немыслимых высот ценам. Понятно, что бизнес по схеме "дорого покупать и дешево продавать" долго функционировать не мог.
RWE и Shell не будут перекладывать расходы на клиентов
Впрочем, введенный теперь правительством ФРГ механизм перераспределения затрат на закупку газа дает компаниям право перекладывать на население и бизнес 90% своих дополнительных расходов, но вовсе не обязывает их это делать.
Концерн RWE, один из лидеров на энергетическом рынке Германии, еще за несколько дней до объявления размеров наценки сообщил, что пока не собирается ее вводить. "Мы получаем сравнительно мало газа из России", - пояснил глава компании Маркус Креббер (Markus Krebber). И по этому случаю прорекламировал свою компанию как "финансово сильное и устойчивое предприятие".
Затем немецкое подразделение британо-нидерландского нефтегазового концерна Shell объявило, что даже не станет регистрироваться для участия в этом механизме перераспределения затрат. Некоторые наблюдатели считают, что тем самым гиганты отрасли хотят сбить накал дискуссии о необходимости ввести специальный налог на сверхприбыли компаний, по тем или иным причинам выигрывающих от нынешней дороговизны энергии.
Газовая наценка в ФРГ грозит всплеском инфляции до 9-10%
Но целому ряду фирм все же придется переложить на клиентов основную часть своих сильно выросших затрат на закупку газа. Например, компании Uniper - крупнейшему немецкому импортеру продукции "Газпрома", еще в июле попавшему в столь сложное финансовое положение, что правительству ФРГ пришлось предпринять целый ряд срочных мер по его спасению, включая покупку доли в ее капитале и предоставление кредитов от государственного банка KfW.
Большинство немецких экспертов исходит из того, что введение наценки на газ в сочетании с истечением 1 сентября трехмесячного срока действия программы льготных проездных билетов на общественный транспорт за 9 евро в месяц и трехмесячного снижения налога на горючее для автомобилей приведет к новому всплеску инфляции. В 4-м квартале темпы роста цен в Германии могут краткосрочно превысить 9% и даже приблизиться к 10%, полагают эксперты.
После публикации размера наценки различные политики, потребительские организации и промышленные объединения потребовали от властей ФРГ дополнительных мер финансовой поддержки населения и бизнеса из-за удорожания энергии. Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), в свою очередь, через Twitter напомнил, что уже принятые меры снизили финансовое бремя на жителей страны на 30 млрд евро и что сейчас готовится следующий пакет. "Мы никого не оставим один на один с выросшими расходами", - заверил глава правительства.