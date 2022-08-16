VUGD предупреждает о высокой пожароопасности в лесах

Предупреждение действует до вечера субботы.

Пожарные просят людей быть осторожными вблизи лесов и кустарников, не разводить костры и не бросать окурки на землю.

В понедельник в Латвии было потушено пять лесных пожаров на площади 2,28 га, сообщили в Государственной службе леса.

Уже сообщалось, что сегодня в Латвии сохранится экстремальная жара, местами температура поднимется до +33 градусов, прогнозируют синоптики.