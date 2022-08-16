Государственная пожарно-спасательная служба предупреждает, что из-за засушливой погоды в большинстве латвийских лесов наблюдается высокая пожароопасность.
VUGD предупреждает о высокой пожароопасности в лесах
VUGD предупреждает о высокой пожароопасности в лесах
Предупреждение действует до вечера субботы.
Пожарные просят людей быть осторожными вблизи лесов и кустарников, не разводить костры и не бросать окурки на землю.
В понедельник в Латвии было потушено пять лесных пожаров на площади 2,28 га, сообщили в Государственной службе леса.
Уже сообщалось, что сегодня в Латвии сохранится экстремальная жара, местами температура поднимется до +33 градусов, прогнозируют синоптики.
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