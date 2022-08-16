На севере Крыма рядом с поселком Майское Джанкойского района произошла серия взрывов на складе боеприпасов. Фото и видео происшествия появились в Telegram-каналах и на страницах соцсетей жителей региона, пишет "Медуза".
Видео ⟩ Минобороны РФ назвало "диверсией" взрывы на складе боеприпасов в Крыму
Взрывы начались около шести утра и продолжались несколько часов. Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов. По его данным, пострадали два местных жителя. "Один мужчина с осколочным ранением, одного придавило стенкой", - сказал Аксенов.
Местные власти объявили эвакуацию населения. Всего, как сообщалось, эвакуированы две тысячи человек.
В результате инцидента пострадала проходящая через Майское железная дорога. По этой дороге в Джанкой и в Симферополь едут поезда с материковой части России.
Одновременно в Джанкое произошло еще одно ЧП: загорелась трансформаторная подстанция. Через несколько часов Минэнерго РФ сообщило о локализации возгорания, отметив, что энергоснабжение жителей не было нарушено. О возможных причинах пожара пока не сообщается.
Позднее Минобороны России назвало причиной взрывов под Джанкоем диверсию.
"Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой. Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов. Серьезно пострадавших нет", - заявили в Минобороны РФ.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что поврежденные железнодорожные пути в Джанкойском районе восстановлены, движение поездов возобновится после завершения всех необходимых мероприятий, связанных с обеспечением, пишет "Дождь".
Уже сообщалось, что 9 августа серия взрывов произошла на аэродроме Саки вблизи поселка Новофедоровка. По официальным данным, один человек погиб, еще 14 получили ранения. Минобороны РФ назвало причиной взрывов случайную детонацию боеприпасов.
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