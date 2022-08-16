Видео ⟩ На севере Крыма произошел взрыв и пожар

Взрывы начались около шести утра и продолжались несколько часов. Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов. По его данным, пострадали два местных жителя. "Один мужчина с осколочным ранением, одного придавило стенкой", - сказал Аксенов.

Местные власти объявили эвакуацию населения. Всего, как сообщалось, эвакуированы две тысячи человек.

В результате инцидента пострадала проходящая через Майское железная дорога. По этой дороге в Джанкой и в Симферополь едут поезда с материковой части России.

Причины произошедшего пока неясны. В Минобороны сообщили, что детонация началась после возгорания на площадке временного хранения боеприпасов, отметив, что причины самого возгорания выясняются.

Одновременно в Джанкое произошло еще одно ЧП: загорелась трансформаторная подстанция. Через несколько часов Минэнерго РФ сообщило о локализации возгорания, отметив, что энергоснабжение жителей не было нарушено. О возможных причинах пожара пока не сообщается.

Уже сообщалось, что 9 августа серия взрывов произошла на аэродроме Саки вблизи поселка Новофедоровка. По официальным данным, один человек погиб, еще 14 получили ранения. Минобороны РФ назвало причиной взрывов случайную детонацию боеприпасов.