Сборная Латвии узнала соперника по 1/4 финала на МЧМ-2022

Шведы в последнем матче группового турнира победили Германию со счётом 4:2 (3:1, 0:0, 1:1). Эта победа позволила шведам занять второе место в группе "В". Сборная Латвии, в свою очередь, заняла 4-е место в группе "В" и впервые в истории вышла в четвертьфинал молодёжного чемпионата мира.

Матч 1/4 финала между Латвией и Швецией пройдёт 17 августа и начнётся в 22:30 по латвийскому времени. За прямой трансляцией матча можно будет следить на канале TV6.

Галерея: Сборная Латвии (U-20) завоевала путёвку в 1/4 финала МЧМ-2022

Первое место в группе "А" с 12 очками заняла сборная Канады. Далее расположились Финляндия (8), Латвия и Чехия (по 4 очка), а также Словакия (2). В группе "В" максимальный результат показали хоккеисты США (12). Следом расположились Швеция (9), Германия (6), Швейцария (3) и Австрия (0).

В других четвертьфинальных парах сборная Канады сыграет со Швейцарией, США с Чехией, а Финляндия с Германией.

Сборная Латвии принимает участие в МЧМ-2022 по решению Международной федерации хоккея (IIHF) - она заменила на турнире сборную России, которая была отстранена из-за событий в Украине.