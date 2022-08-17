Каждую неделю мы заглядываем в Instagram к известным спортсменам и смотрим, как и где они провели последние семь дней.
Хабиб с Хасбиком и Горкш в баре. Как прошла неделя звёзд спорта?
Фигуристка Елизавета Худайбердиева ходила в кафе
Гимнастка Вера Бирюкова гипнотизировала лентой
Гимнастка Ангелина Мельникова посетила матч "Спартака", а фигуристка Станислава Константинова ходила в Питере на "Зенит"
Загорелый Конор Макгрегор
Латвийская таэквондистка Инесе Тарвида тренировалась
Лаура Икауниеце улыбалась
Фигуристка Елизавета Туктамышева в Альпах
Скелетонистка Елена Никитина в прикольных шортах
Александр Усик в хорошем настроении перед субботним боем с Энтони Джошуа
Красотка Дарья Клишина
Каспар Горкш смотрел футбол в баре
Боец Пейдж Ванзант пробует себя в бадминтоне
Хабиб обедал с Хасбуллой Магомедовым, более известным как Хасбик
Украинская дзюдоистка Дарья Белодед куда-то топала
Латвийская фигуристка Ангелина Кучвальская побывала в Варшаве
Набожный Александр Емельяненко
Гимнастка Саша Солдатова после долгой паузы вернулась в Instagram, чему очень обрадовались её поклонники
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