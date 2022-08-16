Фото и видео ⟩ Демонтированный в Нарве танк доставили в Эстонский военный музей

Видео: Демонтаж танка-памятника в Нарве

Погрузка нарвского танка на трейлер заняла во вторник утром около четырех часов. Подготовка к переносу танка началась около 7 часов утра, и к 11 часам он был наконец погружен на трейлер Сил обороны. При этом не обошлось без проблем, потому что один раз лопнул трос, а затем отказали крепления подъемного крана.

Ситуация в Ида-Вирумаа спокойная

По словам префекта Идаской префектуры Тарво Круупа, ситуация вокруг советских монументов в Нарве и окрестностях спокойная, но полиция сохраняет бдительность, потому что вечер еще только впереди.

"Мы можем назвать только один инцидент, когда полиция обнаружила вблизи танка лицо, планировавшее запустить дрон", - сказал Крууп BNS, добавив, что с человеком поговорили и он не нарушил порядок.