Во вторник, 16 августа, нарвский танк-памятник был демонтирован. Rus.Postimees вел прямую трансляцию демонтажа. Предполагается, что танк будет перенесен в Эстонский военный музей в Виймси.
Видео ⟩ Советский танк-памятник увезли из Нарвы
Видео: Демонтаж танка-памятника в Нарве
Погрузка нарвского танка на трейлер заняла во вторник утром около четырех часов. Подготовка к переносу танка началась около 7 часов утра и к 11 часам он был наконец погружен на трейлер Сил обороны. При этом не обошлось без проблем, потому что один раз лопнул трос, а один раз отказали крепления подъемного крана.
По словам гендиректора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера, во вторник, 16 августа, в перемещении советских памятников в Нарвском регионе участвуют различные партнеры, в том числе Силы обороны.
В понедельник вечером полиция получила распоряжение правительства обеспечить перемещение памятников, и семь объектов в Нарвском районе находятся под наблюдением, в том числе нарвский танк и два памятника на нарвской Петровской площади.
По словам Вахера, важнейшей задачей является обеспечение общественного порядка и возможности спокойно выполнять работу для участников переноса памятников, в том числе и Сил обороны. "Для этого мы устанавливаем необходимые ограничения движения транспорта и ограничиваем передвижение. Мы делаем это по самому минимуму и на короткий срок", - сказал Вахер.
Он призвал жителей выполнять распоряжения полиции и воздерживаться от провокаций и нападений. "Мы усилили силы в Нарве и Нарвском регионе, привлечены все префектуры", - сказал Вахер.
В настоящее время ситуация очень спокойная, соблюдаются ограничения движения и движения, сказал Вахер. "Никаких происшествий не было, и люди, которые охраняли танк, отнеслись к ситуации с пониманием и ушли. Нам не пришлось применять силу", - подтвердил Вахер.
Во вторник, 116 августа, по решению правительства будут перенесены советские памятники в Нарве и Нарва-Йыэсуу. Как пояснила на пресс-конференции премьер-министр Кая Каллас, государство занимается сразу семью монументами. Помимо танка, это мемориальные плиты на Петровской площади, обелиск в память о красноармейцах, памятник Герою Советского Союза Игорю Графову, два памятника, связанных со Второй мировой войной в Нарва-Йыэсуу и памятник советскому десанту в Мерикюла.
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