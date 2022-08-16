Видео ⟩ Советский танк-памятник увезли из Нарвы

Видео: Демонтаж танка-памятника в Нарве

Погрузка нарвского танка на трейлер заняла во вторник утром около четырех часов. Подготовка к переносу танка началась около 7 часов утра и к 11 часам он был наконец погружен на трейлер Сил обороны. При этом не обошлось без проблем, потому что один раз лопнул трос, а один раз отказали крепления подъемного крана.

По словам гендиректора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера, во вторник, 16 августа, в перемещении советских памятников в Нарвском регионе участвуют различные партнеры, в том числе Силы обороны.

В понедельник вечером полиция получила распоряжение правительства обеспечить перемещение памятников, и семь объектов в Нарвском районе находятся под наблюдением, в том числе нарвский танк и два памятника на нарвской Петровской площади.