За последние сутки выявлено 1679 новых случаев Covid-19. Умерли 4 человека

Умершие входили в возрастную группы от 40 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 40 до 49 лет,

один человек - в возрасте от 50 до 59 лет,

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет,

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Из них три человека не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, один человек был вакцинирован.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 1027,6 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 6090 лабораторных тестов на Covid-19, 27,6% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 694 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 985 заболевших были вакцинированы.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 885 310 человек.