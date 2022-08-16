Сколько заработают Усик и Джошуа за бой-реванш?

Бой-реванш между Усиком и Джошуа, который называют одним из главных боксёрских событий 2022 года, состоится уже в эту субботу, 20 августа, в Джидде (Саудовская Аравия).

По данным Daily Star, на кону будет около 80 миллионов долларов. Несмотря на то, что Александр Усик является чемпионом, а Энтони Джошуа претендентом, гонорары будут распределены поровну. Таким образом, каждый из боксёров заработает по 40 миллионов долларов вне зависимости от исхода поединка.

По разным оценкам, за первый бой против Джошуа украинец получил около 5-7 миллионов долларов, но эту сумму ему пришлось делить с промоутерами, тренерами и спарринг-партнёрами. Таким образом, предстоящий гонорар станет рекордным в карьере Усика.

Напомним, в первом поединке между боксёрами, который состоялся 25 сентября 2021 года, победу единогласным решением судей одержал Усик.

Украинский боксёр остаётся непобеждённым, на его счету - 19 побед, 0 поражений, 0 ничьих. Усику принадлежат титулы WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе. Статистика Энтони Джошуа в профессиональном боксе - 24 победы, 2 поражения, 0 ничьих.