Беспокоящая отрыжка: причины и когда следует обратиться к врачу

Причина № 3: увлечение жевательной резинкой

При жевании жевательной резинки проглатывается большое количество воздуха. Так мы временно обманываем свою пищеварительную систему - она стимулируется, а пища не принимается. Кроме того, следует помнить, что жевательная резинка содержит много углеводов, ксилита и сорбита, которые также способствуют образованию и накоплению газов как в желудке, так и в кишечном тракте. Это может стать причиной усиления отрыжки.

Причина № 4: чрезмерно жирная пища, слишком много кофе

Иногда, если отрыжка стала избыточной и беспокоящей, она свидетельствует о том, что мышечный клапан желудка и весь механизм его закрытия ослабли. "Если регулярно употреблять в пищу большое количество жирных продуктов, а также кофеин, алкоголь, мяту, и различные лекарства, в долгосрочной перспективе это ослабляет гладкую мускулатуру и со временем ослабляет мышечный клапан желудка. С другой стороны, мгновенного эффекта на эту мышцу можно добиться, употребляя газированные напитки или съедая большие порции, увеличивающие объем желудка. Тогда отрыжка неизбежна! Однако если отрыжка не имеет неприятного запаха и привкуса, случается не чаще 10-11 раз в день между приемами пищи, то повода для беспокойства нет, и такую ситуацию можно считать физиологической нормой", - говорит помощник фармацевта Агнесе Юрса.

Неприятный привкус во рту после отрыжки? Проверьте здоровье!