Хотя люди не всегда замечают, но на самом деле отрыжка случается у каждого не менее 20-50 раз на день. Во время отрыжки желудок освобождается от проглоченного воздуха. Однако иногда случается, что этот физиологический процесс начинает беспокоить - он становится заметным, вызывая различные неудобные ситуации и конфуз.
Беспокоящая отрыжка: причины и когда следует обратиться к врачу
Помощник фармацевта аптечной сети Apotheka Агнесе Юрса призывает обратить внимание на причины, чаще всего вызывающие отрыжку, чтобы при необходимости вовремя предпринять первые шаги для предотвращения более серьезных проблем со здоровьем.
То, что в народе называют отрыжкой, в медицине называется аэрофагией - это вполне физиологический процесс, в ходе которого организм избавляется от газов и воздуха, проглоченных во время еды, питья или разговора. Проглоченный воздух повышает давление в желудке. Если бы за этим не следовала отрыжка, работа желудка была бы заторможена, поэтому при одновременном рефлекторном сокращении брюшного пресса и стенок желудка физиологически выталкивается воздух. "Но следует помнить, что газы обычно образуются в верхней трети пищеварительной системы. Небольшое количество этих газов совершенно необходимо для обеспечения процесса пищеварения: газы активизируют работу желудка, способствуют перемешиванию и расслоению его содержимого. Поэтому отрыжка бывает абсолютно у всех людей", - объясняет помощник фармацевта Агнесе Юрса. В ситуациях, когда отрыжка начинает беспокоить, обязательно следует задуматься, не виновата ли в этом одна из четырех причин, усугубляющих этот процесс. В большинстве случаев эту причину можно устранить.
Причина № 1: слишком большие порции
Чаще всего отрыжка, возникающая после еды, является сигналом о том, что съедено слишком много и желудок с помощью рефлюкса пытается избавиться от лишней пищи, которую он в данное время не в состоянии переварить. Осознавая это, рекомендуется есть медленно и придерживаться определенного размера порции, помня о том, что чувство сытости возникает через некоторое время после окончания трапезы.
Причина № 2: разговоры, чтение, просмотр телевизора во время еды
Если во время еды заниматься чем-нибудь еще, например, разговаривать или читать, правильный режим жевания и глотания больше не соблюдается. "Таким образом, не контролируется скорость поглощения пищи, и выпадает важнейшая фаза жевания, во время которой центры пищеварительной системы подготавливаются к дальнейшей переработке пищи. Если есть слишком быстро, в желудок попадает больше воздуха, и неприятная отрыжка после еды неизбежна", - объясняет помощник фармацевта Агнесе Юрса. "И наоборот, если есть медленно, не спеша, тщательно пережевывая пищу и проглатывая небольшие количества, давление в желудке выравнивается, и желудок способен подготовиться к большему объему. В ситуациях, когда отрыжка сопровождается гнилостным запахом (тухлых яиц), стоит задуматься, не было ли съедено слишком много еды во время предыдущего приема пищи. Неприятный аромат, вероятнее всего, вызван сероводородом, образующимся в желудке, в результате продолжительной задержки масс непереваренной пищи, которую пищеварительный тракт не успел переварить".
Причина № 3: увлечение жевательной резинкой
При жевании жевательной резинки проглатывается большое количество воздуха. Так мы временно обманываем свою пищеварительную систему - она стимулируется, а пища не принимается. Кроме того, следует помнить, что жевательная резинка содержит много углеводов, ксилита и сорбита, которые также способствуют образованию и накоплению газов как в желудке, так и в кишечном тракте. Это может стать причиной усиления отрыжки.
Причина № 4: чрезмерно жирная пища, слишком много кофе
Иногда, если отрыжка стала избыточной и беспокоящей, она свидетельствует о том, что мышечный клапан желудка и весь механизм его закрытия ослабли. "Если регулярно употреблять в пищу большое количество жирных продуктов, а также кофеин, алкоголь, мяту, и различные лекарства, в долгосрочной перспективе это ослабляет гладкую мускулатуру и со временем ослабляет мышечный клапан желудка. С другой стороны, мгновенного эффекта на эту мышцу можно добиться, употребляя газированные напитки или съедая большие порции, увеличивающие объем желудка. Тогда отрыжка неизбежна! Однако если отрыжка не имеет неприятного запаха и привкуса, случается не чаще 10-11 раз в день между приемами пищи, то повода для беспокойства нет, и такую ситуацию можно считать физиологической нормой", - говорит помощник фармацевта Агнесе Юрса.
Неприятный привкус во рту после отрыжки? Проверьте здоровье!
Следует помнить, что в желудке находится не только желудочная кислота, но в него попадает и пищеварительный сок - желчь, поэтому отрыжка иногда сопровождается горьким или кислым привкусом во рту. "Если это случается не часто, об этом не стоит беспокоиться. Кислый привкус указывает на повышенную кислотность желудочного сока, а горький привкус свидетельствует о попадании в желудок желчи из двенадцатиперстной кишки. Если кислая или горькая отрыжка наблюдается часто, регулярно и длительно, стоит провести дополнительные обследования, чтобы убедиться, что это не является симптомом какого-то заболевания желудка, кишечника, печени, желчного пузыря или грыжи диафрагмы, возможно, стенокардии или даже инфаркта миокарда. Чтобы исключить эти заболевания и, при необходимости, начать соответствующее лечение, настоятельно рекомендуется консультация врача и обследования", - советует помощник фармацевта Apotheka Агнесе Юрса.
Отрыжка вместе с чувством тяжести - какое оружие использовать?
Если съедено слишком много и отрыжка сопровождается чувством тяжести, то могут помочь продаваемые в аптеке пищевые добавки, ценные дары природы, а также безрецептурные препараты для улучшения пищеварения.
- Для восстановления работы желудочно-кишечного тракта рекомендуется на некоторое время включить в рацион пробиотики.
- Корень цикория и шелуха семян подорожника яйцевидного могут помочь поддерживать нормальную работу пищеварительной системы, способствовать продвижению пищи по желудочно-кишечному тракту.
- Семена тмина и фенхеля могут помочь уменьшить чувство тяжести в желудке.
- Корень имбиря помогает успокоить желудок, уменьшает чувство дискомфорта и тошноты, заботится о здоровье брюшной полости и нормальной работе пищеварительного тракта.
- Артишок и одуванчик помогают улучшить пищеварение, особенно при переедании или употреблении жирной пищи.
- В случае различных проблем с пищеварительным трактом также можно использовать экстракт сосновой хвои.
- Можно в помощь принимать безрецептурные препараты, содержащие активное вещество симетикон, которое расщепляет пузырьки газа в желудке и кишечном тракте, чтобы выделяемые газы могли выводиться из организма естественным путем. С другой стороны, пищеварительный фермент панкреатин поможет расщеплять жиры, белки и углеводы, тем самым способствуя переработке съеденной пищи и уменьшая чувство тяжести в желудке.
- Чтобы организму было легче перерабатывать пищу, очень важно употреблять в рационе достаточное количество воды - 1,5-2 литра в день.
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