Определились пары 1/2 финала Кубка Латвии по футболу

Среди четырёх команд, которые представлены в полуфинале, две - это команды из Высшей лиги и ещё две - из Первой лиги. В жеребьёвке принял участие мэр Риги Мартиньш Стакис.

Результаты жеребьёвки 1/2 финала Кубка Латвии:

"Ауда" - "Елгава"

РФШ - "Гробиня"

Матчи 1/2 финала Кубка Латвии пройдут 1 сентября. Точное время и место проведения игр будут объявлены дополнительно. Финал Кубка Латвии пройдёт 19 октября на рижском стадионе "Сконто".

Отметим, что "Гробиня" и "Елгава" впервые в своей истории добрались до полуфинала турнира. Для "Ауды" это второй полуфинал, правда, предыдущий раз команде из Кекавы это удавалось в далёком 2002 году. Действующий обладатель трофея РФШ с 2016 года каждый раз доходит как минимум до стадии 1/2 финала.

С момента основания турнира в 1936 году трофей смогли завоевать 38 разных команд, а с момента обретения независимости в 1991 году Кубок Латвии над головой поднимали 12 разных команд.