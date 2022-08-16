В среду рекомендуется потреблять меньше электричества: его стоимость достигнет 4000 евро за мегаватт-час

Опубликованная Nord Pool информация свидетельствует, что в среду весь день стоимость электроэнергии будет высокой - в среднем около 820 евро за мегаватт-час. Более низкая цена - около 500 евро за мегаватт-час - будет после полуночи и ранним утром, а также поздним вечером - после 22 часов.

Особое внимание нужно обратить на то, что в период с 9 до 11 часов утра стоимость электроэнергии будет составлять 962 евро за мегаватт-час, а в 14-15 часов цена превысит 1500 евро за мегаватт-час. Важно, чтобы электроэнергию потребляли меньше в период времени с 17 до 18 часов - тогда ее стоимость будет достигать 4000 евро за мегаватт-час.

Прогнозируется, что в среду средняя стоимость электроэнергии будет выше, чем до этого.