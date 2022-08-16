В среду ближе к вечеру стоимость электроэнергии за мегаватт-час достигнет небывалых еще высот - 4000 евро, свидетельствуют данные биржи Nord Pool. Поэтому в это время рекомендуется потреблять меньше электроэнергии.
В среду рекомендуется потреблять меньше электричества: его стоимость достигнет 4000 евро за мегаватт-час
Опубликованная Nord Pool информация свидетельствует, что в среду весь день стоимость электроэнергии будет высокой - в среднем около 820 евро за мегаватт-час. Более низкая цена - около 500 евро за мегаватт-час - будет после полуночи и ранним утром, а также поздним вечером - после 22 часов.
Особое внимание нужно обратить на то, что в период с 9 до 11 часов утра стоимость электроэнергии будет составлять 962 евро за мегаватт-час, а в 14-15 часов цена превысит 1500 евро за мегаватт-час. Важно, чтобы электроэнергию потребляли меньше в период времени с 17 до 18 часов - тогда ее стоимость будет достигать 4000 евро за мегаватт-час.
Прогнозируется, что в среду средняя стоимость электроэнергии будет выше, чем до этого.
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