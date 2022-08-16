ФСБ России: "Украинские диверсанты" подорвали опоры ЛЭП недалеко от Курской АЭС

"4, 9 и 12 августа 2022 г. в Курчатовском районе Курской области украинскими диверсионными группами совершены подрывы шести опор высоковольтных линий электропередач (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС осуществляется энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения как региона, так и соседних субъектов страны", - приводит Русская служба ВВС сообщение Центра общественных связей ФСБ.

По информации ФСБ, "действия диверсантов привели к нарушению технологического процесса функционирования АЭС".

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. ФСБ разыскивает преступников и их возможных сообщников.

Украина это заявление пока не прокомментировала.