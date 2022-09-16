Жена российского нападающего бразильского происхождения Ари начала работу в футбольной сфере и стала совладелицей команды "Атлетико Сеаренсе".
Наталья Грызлова - от ЛДПР до управления футбольным клубом в Бразилии
Наталья Грызлова родилась в Самаре. Там же она окончила колледж и поступила в институт на заочное отделение, где изучала финансы и кредит. В родном городе Наталья работала моделью и даже начала свою карьеру в политике, устроившись на работу в городскую думу.
Затем Наталья переехала в Москву, где работала в команде Владимира Жириновского в партии ЛДПР. В столице России она бросила модельный бизнес и получила второе высшее образование.
В Москве на одной из вечеринок Наталья познакомилась с бразильским футболистом, который в это время переходил из московского "Спартака" в "Краснодар". Девушка, недолго думая, бросила свою работу и уехала вместе с возлюбленным.
После двух месяцев ухаживаний Ари повёз свою будущую жену в Бразилию, где познакомил с родителями. 17 декабря 2014 года пара официально узаконила свои отношения. Свадьбу сыграли в Бразилии. Со стороны невесты смогли приехать только мама и две подруги. Сейчас супруги воспитывают двух дочерей - Ариану и Ангелину.
В интервью "Чемпионату" Наталья признавалась, что никогда не интересовалась футболом. "Даже когда двоюродный брат собирался дома с мальчишками смотреть футбол, всегда уходила, чтобы не слышать все эти крики: гол, давай забей! У мужчин же это ещё сопровождается неприличными словами, поэтому старалась уйти подальше из дома".
Ари выступал за "Краснодар", изучал русский язык и благодаря своей жене полюбил холодную Россию. 26 июля 2018 года бразилец получил российское гражданство и в том же году провёл два матча за сборную России.
Летом 2021 года истёк срок контракта Ари с "Краснодаром". Футболист не смог договориться об условиях с подмосковными "Химками" и вернулся в Бразилию, где начал выступать за "Атлетико Сеаренсе". Примечательно, что 36-летний футболист является владельцем и крупнейшим инвестором этого клуба.
По итогам прошлого сезона "Атлетико Сеаренсе" впервые в своей истории вышел в бразильскую Серию С - третий по силе футбольный дивизион страны. Супруга Ари, конечно же, отправилась на другой конец света вместе с мужем и стала совладелицей клуба.
"Сначала я просто начала вникать в эту жизнь и помогать мужу - планировать расходы и приоритеты клуба. Ну и, конечно, общаться с игроками. Раньше у меня был один футболист - мой муж, а теперь - тысяча футболистов. И я для них как мама. Помогаю им концентрироваться на игре. Настраиваю их", - цитирует Наталью "Чемпионат".
За 10 лет отношений Наталья в совершенстве выучила португальский и теперь индивидуально общается и с игроками, и с их семьями. Большинство этих игроков родом из бедных районов, где встречаются воровство, убийства и наркотики.
"Слово "домохозяйка" мне не подходит. Не люблю сидеть на месте, всю жизнь работала. Сами понимаете, была возможность жить иначе - у жён футболистов есть приоритет ничего не делать, но это не моя история", - говорит Наталья.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!