Наталья Грызлова - от ЛДПР до управления футбольным клубом в Бразилии

В интервью "Чемпионату" Наталья признавалась, что никогда не интересовалась футболом. "Даже когда двоюродный брат собирался дома с мальчишками смотреть футбол, всегда уходила, чтобы не слышать все эти крики: гол, давай забей! У мужчин же это ещё сопровождается неприличными словами, поэтому старалась уйти подальше из дома".

Ари выступал за "Краснодар", изучал русский язык и благодаря своей жене полюбил холодную Россию. 26 июля 2018 года бразилец получил российское гражданство и в том же году провёл два матча за сборную России.

Летом 2021 года истёк срок контракта Ари с "Краснодаром". Футболист не смог договориться об условиях с подмосковными "Химками" и вернулся в Бразилию, где начал выступать за "Атлетико Сеаренсе". Примечательно, что 36-летний футболист является владельцем и крупнейшим инвестором этого клуба.

По итогам прошлого сезона "Атлетико Сеаренсе" впервые в своей истории вышел в бразильскую Серию С - третий по силе футбольный дивизион страны. Супруга Ари, конечно же, отправилась на другой конец света вместе с мужем и стала совладелицей клуба.