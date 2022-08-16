Во вторник в 14 часов у Саласпилса на шоссе А6 произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего произошла утечка топлива, сообщает Госполиция.
Под Саласпилсом после ДТП из грузовика произошла утечка топлива; движение осложнено
Под Саласпилсом после ДТП из грузовика произошла утечка топлива; движение осложнено
Согласно предварительной информации, произошло столкновение двух грузовиков, в результате чего из одного грузовика вытекло топливо. На месте происшествия работают оперативные службы, движение осложнено.
Полиция информирует, что пострадавших в результате ДТП нет, обстоятельства произошедшего выясняются.
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