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Под Саласпилсом после ДТП из грузовика произошла утечка топлива; движение осложнено

rus.tvnet.lv
Под Саласпилсом после ДТП из грузовика произошла утечка топлива; движение осложнено
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Дорожная полиция. Иллюстративное фото
Дорожная полиция. Иллюстративное фото Фото: Edijs Pālens/LETA

Во вторник в 14 часов у Саласпилса на шоссе А6 произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего произошла утечка топлива, сообщает Госполиция.

Согласно предварительной информации, произошло столкновение двух грузовиков, в результате чего из одного грузовика вытекло топливо. На месте происшествия работают оперативные службы, движение осложнено.

Полиция информирует, что пострадавших в результате ДТП нет, обстоятельства произошедшего выясняются.

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