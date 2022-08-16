В Риге автомобиль с украинскими номерами облили кислотой. Госполиция в связи с произошедшим получила заявление, начато расследование.
В Риге машину с украинскими номерами облили кислотой. Делом занялась полиция
Владелица облитой кислотой машины указывает, что пострадал как капот автомобиля, так и пластиковые элементы. Ориентировочный ущерб составляет 1500-2000 евро. Кроме того, украинка отметила, что обратилась по поводу произошедшего в полицию.
Šis gadījums šobrīd tiek izmeklēts. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu iecirknī ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 185. panta pirmās daļas par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu.— Valsts policija (@Valsts_policija) August 16, 2022
Госполиция проинформировала, что сейчас этот случай расследуется.
Стражи порядка указали, что уголовный процесс был начат по первому пункту 185-й статьи Уголовного закона - за намеренное уничтожение или повреждение чужого имущества.
Ранее уже поступала информация о нападениях на жителей Украины и их имущество. Так, например, врач из Украины, которая интересовалась работой в роддоме, решила покинуть Латвию из-за нетерпимости.
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