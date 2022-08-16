В Риге машину с украинскими номерами облили кислотой. Делом занялась полиция

Владелица облитой кислотой машины указывает, что пострадал как капот автомобиля, так и пластиковые элементы. Ориентировочный ущерб составляет 1500-2000 евро. Кроме того, украинка отметила, что обратилась по поводу произошедшего в полицию.

Šis gadījums šobrīd tiek izmeklēts. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu iecirknī ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 185. panta pirmās daļas par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu. — Valsts policija (@Valsts_policija) August 16, 2022

Госполиция проинформировала, что сейчас этот случай расследуется.

Стражи порядка указали, что уголовный процесс был начат по первому пункту 185-й статьи Уголовного закона - за намеренное уничтожение или повреждение чужого имущества.

Ранее уже поступала информация о нападениях на жителей Украины и их имущество. Так, например, врач из Украины, которая интересовалась работой в роддоме, решила покинуть Латвию из-за нетерпимости.