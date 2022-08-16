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В Риге машину с украинскими номерами облили кислотой. Делом занялась полиция

TVNET rus.tvnet.lv
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В Риге машину с украинскими номерами облили кислотой. Делом занялась полиция
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Фото: Valsts policija

В Риге автомобиль с украинскими номерами облили кислотой. Госполиция в связи с произошедшим получила заявление, начато расследование.

Владелица облитой кислотой машины указывает, что пострадал как капот автомобиля, так и пластиковые элементы. Ориентировочный ущерб составляет 1500-2000 евро. Кроме того, украинка отметила, что обратилась по поводу произошедшего в полицию.

Госполиция проинформировала, что сейчас этот случай расследуется.

Стражи порядка указали, что уголовный процесс был начат по первому пункту 185-й статьи Уголовного закона - за намеренное уничтожение или повреждение чужого имущества.

Ранее уже поступала информация о нападениях на жителей Украины и их имущество. Так, например, врач из Украины, которая интересовалась работой в роддоме, решила покинуть Латвию из-за нетерпимости.

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