Август продолжает радовать жарой одних и добивать ей же других, не прекращаются боевые действия в Украине, не прекращаем работать и мы. RUS TVNET в своей ежедневной подборке рассказывает о самом главном, что произошло во вторник, 16 августа.
Главное за 16 августа ⟩ Важные решения правительства, перенос танка в Нарве и небывалая стоимость электричества
Новости Латвии:
Во вторник, 16 августа, Кабинет министров принял решения по ряду важных для общественности вопросов, таких как внесение изменений в закон о документах, удостоверяющих личность, порядок предоставления и использования финансирования на демонтаж объектов, прославляющих советский и нацистский режимы в Латвии, поправки в Закон о региональном развитии и другие. Собрали все в одном месте.
Похоже, что автор программы "Для развития/За!" возомнил себя Поллоком от политтехнологий и крупными пятнами кидал ключевые слова. Ну или нейросеть начиталась СМИ за последние полгода и выдала текст. Тут вам и "потолок цен", и "сильная гражданская нация", и "дигитальный век", и "война", и "свободная Украина в единой Европе".
В среду ближе к вечеру стоимость электроэнергии за мегаватт-час достигнет небывалых еще высот - 4000 евро, свидетельствуют данные биржи Nord Pool. Поэтому в это время рекомендуется потреблять меньше электроэнергии.
В Риге автомобиль с украинскими номерами облили кислотой. Госполиция в связи с произошедшим получила заявление, начато расследование.
В июне 2022 года сотрудники налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов (СГД), проведя рад оперативных мероприятий и процессуальных действий, а также при сотрудничестве с зарубежными правоохранительными учреждениями, задержали шесть человек, изъяв из незаконного оборота на территории Латвии более 1,2 килограмма кокаина, а за рубежом - более 1,8 килограмма кокаина.
Разыскиваемый Государственной полицией Олег Чернявский 1988 года рождения найден мертвым, сообщила TVNET заместитель начальника отдела по связям с общественностью Государственной полиции Илзе Юревица.
Государственная полиция установила личности двух мужчин, которые в Екабпилсе сорвали с крепления украинский флаг, бросили его на землю и выкрикивали лозунг "Слава России!", сообщили LETA в Госполиции.
За последние сутки в Латвии зарегистрировано 1679 новых случаев Covid-19, скончались четыре человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Умершие входили в возрастную группу от 40 до 99 лет.
Главное за рубежом:
В сообщениях российских пропагандистов с повышенной интенсивностью на повестку дня возвращаются нападки на страны Балтии, особенно на Латвию. Это связано как с решением стран Балтии не выдавать визы гражданам России, так и с призывом к Европе прекратить выдачу шенгенских виз жителям страны-агрессора.
Погрузка нарвского танка на трейлер заняла во вторник утром около четырех часов. К 15:00 памятник доставили в Эстонский военный музей в Виймси. Подготовка к переносу танка началась около 7:00, и к 11:00 он был наконец погружен на трейлер Сил обороны. При этом не обошлось без проблем, потому что один раз лопнул трос, а один раз отказали крепления подъемного крана.
На севере Крыма рядом с поселком Майское Джанкойского района произошла серия взрывов на складе боеприпасов. Фото и видео происшествия появились в Telegram-каналах и на страницах соцсетей жителей региона. В результате инцидента пострадала проходящая через Майское железная дорога. По этой дороге в Джанкой и Симферополь едут поезда с материковой части России.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о том, что "украинские диверсионные группы" подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередач (ЛЭП), что повлияло на работу Курской атомной электростанции (АЭС).
Репортер RT погибла в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Донецке. "В Кировском районе Донецка в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" ранена девушка 1997 г. р. - репортер российского телеканала RT (Russia Today). От полученных ранений скончалась в больнице", - сказано в сообщении (цитата "Интерфакс").
В Ереване днем 14 августа произошел взрыв в оптово-розничном торговом центре "Сурмалу". В результате взрыва погибли 16 человек. Среди погибших есть ребенок и беременная женщина. На данный момент еще 18 человек числятся пропавшими без вести после взрыва.
Война в Украине идет уже почти полгода, и рассчитывать на скорое окончание боевых действий пока не приходится. Надежда на урегулирование появилась было после мартовской встречи в Стамбуле, по итогам которой стороны представили план возможных договоренностей. Но с тех пор переговоры фактически заглохли. Как узнала Би-би-си, в первую очередь это связано с тем, что ни в Москве, ни в Киеве к миру на условиях компромисса теперь не готовы.
Интересное чтиво:
"Когда мне было 24 года, я очень сильно влюбилась в девушку. Я так влюбилась, что не могла ни есть, ни спать, когда ее рядом нет... У меня были настолько сильные чувства, что я поняла, что не могу больше молчать", - говорит одна из героинь фильма "Зона (не)толерантности".
Российский комик и шоумен Максим Галкин, проживающий с семьей в Юрмале, поделился очередным видео со своими детьми. Шоумен попросил детей назвать, что именно они читают. У Гарри в руках была хрестоматия русской классики, а Лиза объяснила, что читает "Белого пуделя" Куприна - его задали читать в школе.
Российская телеведущая и журналист Ксения Собчак сообщила в своем Telegram-канале, что вместе с сыном Платоном посетила Латвию.
36-летняя российская поп-певица, телеведущая и блогер Ольга Бузова исчезла из соцсетей в четверг и объявилась лишь в понедельник днем. Портал StarHit.ru выяснил, куда она пропадала.
Роланд Привертс, который в свое время стал известен в качестве наркобарона и наркокурьера, этим летом прибыл в Латвию. В беседе с изданием Kas Jauns он рассказал о своей даме сердца - Илве из Саулкрасты.
Российский телеведущий Дмитрий Нагиев сообщил, что в новом сезоне не будет вести программы шоу "Голос". "Я не буду ведущим ни в этой версии ["Голос 60+!"], ни в другой. Этот сезон как минимум", - цитирует шоумена издание.
В аутлет-городке Via Jurmala Outlet Village открылся магазин ViRA, созданный с целью поддержки украинских дизайнеров, продолжающих работу в стране, где ведутся военные действия. Автор идеи проекта - Виктория Шпорта - в своем желании дать украинским дизайнерам возможность выжить, за короткий срок объединила 17 известных в Украине модных брендов и превратила свою идею в уютный магазин.
Звезда латвийского баскетбола Кристап Порзиньгис выступил против военного вторжения России в Украину.
Недавний отъезд двух бывших хоккеистов национальной сборной в российскую лигу, несмотря на все юридические препятствия и рекомендации не делать этого, вызвал вопрос - как на месте Латвийской федерации хоккея (ЛХФ) поступили бы другие латвийские федерации?
Его песни называют пророческими. Они становились символами двух украинских революций, и сейчас одним из самых сокровенных желаний каждого украинца являются строчки из его песни "Когда-то придет день – закончится война". Конечно, речь о лидере группы "Океан Ельзи" Святославе Вакарчуке. RUS TVNET поговорил с музыкантом накануне выступления в Риге.
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