Главное за 16 августа ⟩ Важные решения правительства, перенос танка в Нарве и небывалая стоимость электричества

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о том, что "украинские диверсионные группы" подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередач (ЛЭП), что повлияло на работу Курской атомной электростанции (АЭС).

Репортер RT погибла в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Донецке. "В Кировском районе Донецка в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" ранена девушка 1997 г. р. - репортер российского телеканала RT (Russia Today). От полученных ранений скончалась в больнице", - сказано в сообщении (цитата "Интерфакс").

В Ереване днем 14 августа произошел взрыв в оптово-розничном торговом центре "Сурмалу". В результате взрыва погибли 16 человек. Среди погибших есть ребенок и беременная женщина. На данный момент еще 18 человек числятся пропавшими без вести после взрыва.

Война в Украине идет уже почти полгода, и рассчитывать на скорое окончание боевых действий пока не приходится. Надежда на урегулирование появилась было после мартовской встречи в Стамбуле, по итогам которой стороны представили план возможных договоренностей. Но с тех пор переговоры фактически заглохли. Как узнала Би-би-си, в первую очередь это связано с тем, что ни в Москве, ни в Киеве к миру на условиях компромисса теперь не готовы.

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