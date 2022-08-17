Стоимость электроэнергии в Латвии бьет все рекорды, дискуссия, не замерзнем ли мы этой зимой, набирает обороты, стремительно приближается снос памятника в Пардаугаве, политики задумались о "сокращении" россиян в Латвии и даже заговорили о запрете русского языка на рабочих местах. Столько событий в традиционно глухом августе! Значит это только одно - приближаются выборы в Сейм, и политические дискуссии будут разгораться все громче.
Кто вам платит? Дебаты ⟩ Шокирующие цены, русский язык, памятник и не только. Говорим с теми, кто борется за наши голоса
Шокирующие цены, русский язык, памятник и не только. Говорим с теми, кто борется за наши голоса
В новом сезоне "Кто вам платит?/Дебаты" обсуждаем повестку с теми, кто претендует определять нашу жизнь последующие четыре года - политиками, баллотирующимися на выборах в 14-й Сейм, которые пройдут уже 1 октября.
Гости эфира:
- Антонина Ненашева - депутат Рижской думы, баллотируется от партии "Прогрессивные";
- Вячеслав Домбровский - депутат Сейма, баллотируется от "Для развития/За!".
Темы эфира:
- О героях эфира - чем оба известны, какую позицию занимают по горячим для Латвии вопросам;
- Чем отметились обе партии;
- Об опасности суждения "Все равно ничего не меняется, у кормушки сидят те же лица", или Почему важно ходить на выборы?
- Рост стоимости на энергоресурсы и поддержка населения - что делать? Как Европа расплачивается за войну России в Украине;
- О планах Минюста ограничить использование русского языка на рабочих местах - да, нет и почему?
- О сносе памятника в Пардаугаве и сплочении общества Латвии;
- Ограничение ВНЖ россиянам и белорусам, потенциально "опасный" "Дождь" и Россия - страна-террорист - об отношениях с восточным соседом.
Встречаемся в 18:00 прямо здесь или на страничке RUS TVNET в Facebook!
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