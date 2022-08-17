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Кто вам платит? Дебаты ⟩ Шокирующие цены, русский язык, памятник и не только. Говорим с теми, кто борется за наши голоса

Эрика Сташкевич rus.tvnet.lv
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Шокирующие цены, русский язык, памятник и не только. Говорим с теми, кто борется за наши голоса
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Ведущие "Кто вам платит?" - главный редактор RUS TVNET Эрика Сташкевич и журналист Вадим Радионов
Ведущие "Кто вам платит?" - главный редактор RUS TVNET Эрика Сташкевич и журналист Вадим Радионов Фото: Jānis Škapars/TVNET

Стоимость электроэнергии в Латвии бьет все рекорды, дискуссия, не замерзнем ли мы этой зимой, набирает обороты, стремительно приближается снос памятника в Пардаугаве, политики задумались о "сокращении" россиян в Латвии и даже заговорили о запрете русского языка на рабочих местах. Столько событий в традиционно глухом августе! Значит это только одно - приближаются выборы в Сейм, и политические дискуссии будут разгораться все громче.

В новом сезоне "Кто вам платит?/Дебаты" обсуждаем повестку с теми, кто претендует определять нашу жизнь последующие четыре года - политиками, баллотирующимися на выборах в 14-й Сейм, которые пройдут уже 1 октября.

Гости эфира:

  • Антонина Ненашева - депутат Рижской думы, баллотируется от партии "Прогрессивные";
  • Вячеслав Домбровский - депутат Сейма, баллотируется от "Для развития/За!".

Темы эфира:

  • О героях эфира - чем оба известны, какую позицию занимают по горячим для Латвии вопросам;
  • Чем отметились обе партии;
  • Об опасности суждения "Все равно ничего не меняется, у кормушки сидят те же лица", или Почему важно ходить на выборы?
  • Рост стоимости на энергоресурсы и поддержка населения - что делать? Как Европа расплачивается за войну России в Украине;
  • О планах Минюста ограничить использование русского языка на рабочих местах - да, нет и почему?
  • О сносе памятника в Пардаугаве и сплочении общества Латвии;
  • Ограничение ВНЖ россиянам и белорусам, потенциально "опасный" "Дождь" и Россия - страна-террорист - об отношениях с восточным соседом.

Встречаемся в 18:00 прямо здесь или на страничке RUS TVNET в Facebook!

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