Забастовка педагогов, запланированная Латвийским профсоюзом работников образования и науки (LIZDA), начнется 19 сентября, сообщила агентству LETA глава LIZDA Инга Ванага.
Педагоги решили начать бессрочную забастовку 19 сентября
Как поясняет Ванага, забастовка начнется 19 сентября, потому что требуется время на выполнение различных технических работ, например, на подачу документации, связанной с забастовкой. Забастовка планируется бессрочной, и во время нее учителя не будут выполнять свои обязанности, не будут присматривать за детьми и не будут находиться на своих рабочих местах.
Хотя на сегодняшнем заседании совета LIZDA состоялись переговоры с министром образования и науки Анитой Муйжниеце, профсоюз считает, что планирование забастовки и сама забастовка могут быть прекращены только после того, как правительство решит удовлетворить два требования LIZDA.
Одно из требований - сбалансированная рабочая нагрузка. Как поясняет Ванага, профсоюз не согласен с предложением Министерства образования и науки (МОН) решить этот вопрос до 2028 года. Процесс слишком долгий, и его нельзя позволить себе при нынешних проблемах.
Второе требование - добиться от государства выполнения действующей нормы закона об образовании о графике выплат вознаграждения педагогам, приведя его в соответствие с принципами расчета заработной платы.
В настоящее время министерство планирует представить новый график заработной платы 1 сентября, однако, как указывает Ванага, госбюджет на 2023 год уже будет спланирован к 1 сентября, поэтому в следующем году этот график не вступит в силу. LIZDA требует утвердить надбавку к зарплате учителей в правительстве.
Ванага отмечает, что решение о забастовке было принято не с восторгом и радостью, но другого выхода нет, так как проблемы не решаются годами.
При этом Ванага отмечает, что в распоряжении отраслевого министерства есть месяц, чтобы предотвратить забастовку, поэтому многое будет зависеть от отзывчивости политиков.
Кроме того, LIZDA планирует обратиться ко всем отраслевым организациям и попросить их подтвердить свою поддержку профсоюза в письменной форме, а также к самоуправлениям с просьбой поддержать своих педагогов.
В начале лета профсоюз провел акцию протеста, после которой призвал учителей школ начать с сентября бессрочную забастовку. Как заявила Ванага, забастовка будет продолжаться до тех пор, пока политики не услышат требования LIZDA.
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