Конфликт из-за пророссийских высказываний: полиция начала служебную проверку

Очевидица конфликта, произошедшего в ночь на 14 августа, пишет, что ссора началась из-за высказываний, прославляющих Россию, после чего пострадавший оказался в больнице с травмами, нанесенными, вероятно, после удара кастетом.

Та же женщина сообщает, что уже вечером того же дня в полицейском отделение Саркандаугавы, отвечающем за район Андрейсалы, была написана жалоба на "получение телесных повреждений насильственным способом". Пострадавший получил перелом челюсти, два выбитых зуба, ушиб губы и сотрясение мозга.

Сообщается, что заявление было принято, однако сотрудник полиции прокомментировал, что в месте конфликта нет камер наблюдения, поэтому надежды мало. Примерно через 13 часов пришло решение полиции об отказе в возбуждении уголовного дела, "поскольку потерпевший, вероятно, сам упал" и состава преступления в произошедшем не усматривается.

Тем временем очевидица сообщает, что записи камер видеонаблюдения в указанном месте доступны и могут быть просмотрены.

В своей публикации на Facebook полиция поясняет, что уже сейчас на основании вновь полученной информации возбуждено уголовное дело по части первой статьи 126 Уголовного закона за умышленное причинение телесных повреждений средней тяжести. В ходе следствия будут выяснены точные обстоятельства произошедшего.

Полиция призывает граждан и впредь сообщать сотрудникам правоохранительных органов о ситуациях, в которых возникли сомнения в возможном непрофессиональном поведении сотрудников полиции или обоснованности принятых решений, чтобы Госполиция могла устранить недостатки в случае их обнаружения.