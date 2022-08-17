На выборы - в масках? ЦИК анонсировал меры предосторожности осенью

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) после консультаций с Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC) только что утвердила меры безопасности в связи с Covid-19 на выборах 14-го Сейма, пока только рекомендовав использовать маски, соблюдать двухметровую дистанцию и дезинфицировать руки.

В то же время ЦИК подчеркивает, что за полтора оставшихся до выборов месяца невозможно прогнозировать, какой будет эпидемиологическая ситуация 1 октября. Поэтому в начале сентября ЦИК еще раз обсудит ситуацию с SPKC и в случае необходимости введет более строгие требования.

В условиях пандемии ранее прошли внеочередные выборы Рижской думы в 2020 году и выборы самоуправлений в 2021 году. Председатель ЦИК Кристине Берзиня выразила надежду, что парламентские выборы пройдут в спокойных условиях.