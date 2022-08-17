Илон Маск сообщил, что покупает "Манчестер Юнайтед"

"Хочу быть с вами честен, я поддерживаю левую половину Республиканской партии и правую половину Демократической партии! Кроме того, я покупаю "Манчестер Юнайтед", добро пожаловать!", - написал Маск в соцсети.

Высказывание моментально разлетелось по интернету и многие спортивные СМИ сообщили о намерении Маска приобрести английский клуб. Прокомментировать твит Маска попросили даже нынешних владельцев "Манчестер Юнайтед", но те не ответили на просьбы журналистов.

Через некоторое время выяснилось, что Маск в свойственном ему стиле делать неожиданные заявления, просто решил разыграть общественность. На вопрос одного из пользователей Маск ответил, что это была шутка.

"Нет, это старая шутка в Twitter. Я никаких спортивных команд не покупаю", - объяснил миллиардер, признав, что если бы решился на подобное, то выбрал бы именно "МЮ", так как это его любимая команда с детства.

"Манчестер Юнайтед" - один из самых именитых клубов чемпионата Англии по футболу, который с 2005 года принадлежит семье американских бизнесменов Глейзеров.

В текущем сезоне чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" под руководством нового главного тренера Эрика тен Хага стартовал с двух поражений кряду - от "Брайтон энд Хоув Альбион" (1:2) и "Брентфорда" (0:4). В настоящий момент команда, за которую выступает португалец Криштиану Роналду, занимает последнее место в турнирной таблице.