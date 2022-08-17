Выявлено 1736 новых случаев Covid-19. Умерли 5 человек

Умершие входили в возрастную группу от 40 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 40 до 49 лет,

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет,

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет,

один человек - в возрасте от 80 до 89 лет,

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Из них четыре человека не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, один человек был вакцинирован.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости уменьшился до 1025,6 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 4838 лабораторных тестов на Covid-19, 35,9% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 716 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 1020 заболевших были вакцинированы.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 887 046 человек, скончались 5918 человек с коронавирусом.

Госпитализации

В настоящее время в больницах находятся 260 пациентов с Covid-19, у 111 человек это основной диагноз, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Днем ранее в больницах находились 263 пациента с коронавирусом.

У 100 пациентов среднетяжелое течение заболевания, 11 человек находятся в тяжелом состоянии.