"Мы ожидали, что вечером на месте, где был танк, соберутся люди и могут быть небольшие нарушения. По нашим оценкам, там собралось более полусотни человек, которые были там примерно до часу ночи", - сообщил Rus.Postimees Индрек Пюви, начальник полицейского участка в эстонском городе Нарва, где во вторник, 16 августа, демонтировали советский танк.
В Эстонии на месте демонтированного советского танка собралось полсотни человек
По словам Пюви, одним из собравшихся был пьяный мужчина, который вырвал посаженные вечером растения и оскорбил находившихся на месте полицейских. Мужчина был арестован.
Вскоре после полуночи другой агрессивно настроенный мужчина начал оскорблять полицейских, и полиции пришлось применить силу для его задержания.
Также было зафиксировано использование символов агрессии: в Нарве на двух автомобилях была обнаружена Георгиевская лента, а на стене автобусной остановки в Нарва-Йыэсуу был нанесен символ Z, служащий знаком поддержки военной агрессии России в Украине.
Полицейские патрулировали город, чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения. Ночью серьезных происшествий не произошло.
Как сообщалось, погрузка танка заняла около четырех часов. К 15:00 памятник доставили в Эстонский военный музей в Виймси.
Подготовка к переносу танка началась около 7 часов утра, и к 11 часам он был погружен на трейлер Сил обороны Эстонии. При этом не обошлось без проблем, потому что один раз лопнул трос, а затем отказали крепления подъемного крана.
По сообщению полиции, во вторник в Нарве были задержаны девять человек, семь из них - утром.
Идаский префект Тарво Крууп сказал, что эти люди и раньше были в поле зрения правоохранительных органов. "Некоторые из них также угрожали предприятию, сносившему один из советских памятников, - пояснил Крууп. - Всего за день задержали девять человек, что само по себе немного, если учитывать масштаб операции".
"Перенос советских военных монументов в Нарве и Нарва-Йыэсуу был масштабной операцией. Учитывая, как быстро в Нарве нарастала напряженность, связанная с советскими монументами, правительство должно были действовать быстро в интересах общественного порядка и внутренней безопасности. Мы не дадим России возможности использовать прошлое для того, чтобы сеять раскол в Эстонии - нашем доме", - сказала премьер-министр страны Кая Каллас.
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