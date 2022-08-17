В Эстонии на месте демонтированного советского танка собралось полсотни человек

По словам Пюви, одним из собравшихся был пьяный мужчина, который вырвал посаженные вечером растения и оскорбил находившихся на месте полицейских. Мужчина был арестован.

Вскоре после полуночи другой агрессивно настроенный мужчина начал оскорблять полицейских, и полиции пришлось применить силу для его задержания.

Также было зафиксировано использование символов агрессии: в Нарве на двух автомобилях была обнаружена Георгиевская лента, а на стене автобусной остановки в Нарва-Йыэсуу был нанесен символ Z, служащий знаком поддержки военной агрессии России в Украине.

Полицейские патрулировали город, чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения. Ночью серьезных происшествий не произошло.

Как сообщалось, погрузка танка заняла около четырех часов. К 15:00 памятник доставили в Эстонский военный музей в Виймси.

Подготовка к переносу танка началась около 7 часов утра, и к 11 часам он был погружен на трейлер Сил обороны Эстонии. При этом не обошлось без проблем, потому что один раз лопнул трос, а затем отказали крепления подъемного крана.