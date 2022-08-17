Ломаченко прилетел в США и высказался о войне в Украине

34-летний боксёр прибыл в США с целью возобновить карьеру, которая стагнировала из-за полноценного военного вторжения России на территорию независимой Украины - Ломаченко вступил в территориальную оборону своего родного города Белгород-Днестровского.

Пока неизвестно, кто станет соперником украинца и когда пройдёт поединок, но, по словам Ломаченко, его цель - стать абсолютным чемпионом мира в лёгком дивизионе. Промоутер украинца Боб Арум отмечал, что они стремятся провести бой с Шакуром Стивенсоном, но сначала украинец должен "разогреться" на ком-то другом. Поэтому эта встреча может пройти в начале 2023 года.

Также Ломаченко прокомментировал военное вторжение Российской Федерации в Украину.

"Каждый день я молюсь за Украину, за народ. Молюсь, чтобы остановить войну. Когда я вернулся в Украину, думаю, это был второй день войны, ваше сознание меняется, потому что вы видите другую жизнь. Никто не мог понять, что произошло в тот день. Это очень плохо. Плохо для всего мира", - поделился боксёр.

JUST ARRIVED.



🇺🇦 @VasylLomachenko has touched down in LAX... Fight news coming soon. pic.twitter.com/HGpyGUpJXv — Top Rank Boxing (@trboxing) August 17, 2022

В своём последнем бою в декабре 2021 года Ломаченко победил единогласным решением судей ганского экс-чемпиона Ричарда Комми. Ожидалось, что украинец встретится с австралийцем Джорджем Камбососом, но Ломаченко отказался от поединка из-за ситуации в Украине.