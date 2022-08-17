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Болельщицу с флагом Украины выгнали с матча двух российских теннисисток

rus.tvnet.lv
Болельщицу с флагом Украины выгнали с матча двух российских теннисисток
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Фото: Ekrānšāviņš no video

Во время квалификации к турниру категории WTA 1000 в американском Цинциннати между российскими теннисистками Анастасией Потаповой и Анной Калинской произошёл конфликт.

Как сообщил сотрудничающий с New York Times журналист Бен Ротенберг в своём Twitter, одна из теннисисток пожаловалась на болельщицу, которая сидела на трибунах, завернувшись в украинский флаг.

По словам журналиста, девушка сидела молча и наблюдала за матчем, но потом одна из теннисисток пожаловалась на неё судье на вышке, которая cпустилась и попросила её убрать флаг.

После этого инцидент обострился и в спор вмешался охранник. Он сказал, что девушка должна покинуть трибуны, иначе он вызовет полицию. В итоге болельщица была вынуждена покинуть матч. После случившегося организаторы уточнили, что проблема была в размере флага, который значительно превышал установленный лимит в 46 на 46 сантиметров.

Матч завершился победой Калинской со счётом 7:5, 6:1. Турнир Цинциннати с призовым фондом $2,52 млн завершится 21 августа.

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