Болельщицу с флагом Украины выгнали с матча двух российских теннисисток

Как сообщил сотрудничающий с New York Times журналист Бен Ротенберг в своём Twitter, одна из теннисисток пожаловалась на болельщицу, которая сидела на трибунах, завернувшись в украинский флаг.

Watching the communist @WTA at work was something…they made her leave for silently protesting the Russian Invasion. @CincyTennis @TheDolgo pic.twitter.com/prUzMpLmyC — Trashy Tennis (@TrashyTennis) August 14, 2022

По словам журналиста, девушка сидела молча и наблюдала за матчем, но потом одна из теннисисток пожаловалась на неё судье на вышке, которая cпустилась и попросила её убрать флаг.

После этого инцидент обострился и в спор вмешался охранник. Он сказал, что девушка должна покинуть трибуны, иначе он вызовет полицию. В итоге болельщица была вынуждена покинуть матч. После случившегося организаторы уточнили, что проблема была в размере флага, который значительно превышал установленный лимит в 46 на 46 сантиметров.

This spectator was named Lola.



She lives near the #CincyTennis tournament in Mason, OH, and was sitting with a Ukrainian flag draped around her body. Lola also wore a vinok, which is a Ukrainian floral wreath crown.



Lola was not saying anything, watching the match silently... pic.twitter.com/QREW5tSBRb — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) August 15, 2022

Матч завершился победой Калинской со счётом 7:5, 6:1. Турнир Цинциннати с призовым фондом $2,52 млн завершится 21 августа.