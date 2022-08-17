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Видео ⟩ Мадонна отметила день рождения поцелуями с подругами

rus.tvnet.lv
Мадонна отметила день рождения поцелуями с подругами
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Мадонна
Мадонна Фото: Charles Sykes

Американская певица Мадонна бурно отпраздновала свое день рождение, что и показала в своем Instagram аккаунте.

На днях легендарная певица отметила свой 64-й день рождения. Британский таблоид The Sun сообщает, что для друзей и семьи она устроила торжество на Сицилии.

Поп-певица поделилась несколькими фотографиями и видео с празднования своего дня рождения, восхитив поклонников в Instagram.

Но главной изюминкой вечеринки были страстные поцелуи с двумя подругами на заднем сиденье автомобиля.

"Поцелуи в день рождения с моими подругами, находящимися по бокам", - написала она.

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