12 мая 2022 года в 23:37 на маршруте электропоезда Рига - Саулкрасты мужчина, изображенный на фотографии, начал конфликт с гражданкой Украины, высказывая угрозы и оскорбительные фразы в адрес женщины, сообщает Государственная полиция.
Фото ⟩ Полиция разыскивает мужчину, который угрожал украинке в поезде
Полиция разыскивает мужчину, который угрожал украинке в поезде
Конфликт произошел во время движения от станции "Рига" до станции "Земитаны". Неизвестный мужчина сел в электропоезд на станции "Рига" и вышел на станции "Лиласте".
"Просим людей, которые узнают мужчину на фотографии или могут предоставить какую-либо полезную информацию о возможном местонахождении человека или другую информацию, полезную для следствия, позвонить по номеру телефона 67208918, - просит Госполиция.
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