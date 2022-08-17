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Фото ⟩ Полиция разыскивает мужчину, который угрожал украинке в поезде

rus.tvnet.lv
Полиция разыскивает мужчину, который угрожал украинке в поезде
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Фото: Valsts policija

12 мая 2022 года в 23:37 на маршруте электропоезда Рига - Саулкрасты мужчина, изображенный на фотографии, начал конфликт с гражданкой Украины, высказывая угрозы и оскорбительные фразы в адрес женщины, сообщает Государственная полиция. 

Фото: Valsts policija

Конфликт произошел во время движения от станции "Рига" до станции "Земитаны". Неизвестный мужчина сел в электропоезд на станции "Рига" и вышел на станции "Лиласте".

"Просим людей, которые узнают мужчину на фотографии или могут предоставить какую-либо полезную информацию о возможном местонахождении человека или другую информацию, полезную для следствия, позвонить по номеру телефона 67208918, - просит Госполиция.

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