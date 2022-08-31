Ср, 31.08.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Роман Квачов о женском футболе и стереотипах вокруг него

Александр Пилат rus.tvnet.lv
,
Роман Квачов о женском футболе и стереотипах вокруг него
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments

1 и 6 сентября женская сборная Латвии по футболу сыграет с Северной Македонией и Северной Ирландией в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2023 года. В преддверии этих матчей гостем программы "Мне только спросить" стал главный тренер женской национальной команды Роман Квачов.

Сегодня в выпуске:

  • Как Роман оказался в женском футболе?
  • Разрушаем стереотип, что девушкам не место в футболе
  • О "неженских" видах спорта
  • Женский футбол менее зрелищный?
  • Как тренировать девушек и можно ли материться?
  • Почему мужчины тренируют женщин, а женщины не тренируют мужчин? 
  • Растёт ли популярность женского футбола?
  • Можно ли зарабатывать в женском футболе?
  • Год в сборной - итоги и открытия
  • Рейтинг ФИФА - это важно?
  • "Чтобы развиваться, нужно играть с командами своего уровня". Разве?
  • О предстоящих матчах в сентябре

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх