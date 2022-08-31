1 и 6 сентября женская сборная Латвии по футболу сыграет с Северной Македонией и Северной Ирландией в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2023 года. В преддверии этих матчей гостем программы "Мне только спросить" стал главный тренер женской национальной команды Роман Квачов.
Роман Квачов о женском футболе и стереотипах вокруг него
Роман Квачов о женском футболе и стереотипах вокруг него
Сегодня в выпуске:
- Как Роман оказался в женском футболе?
- Разрушаем стереотип, что девушкам не место в футболе
- О "неженских" видах спорта
- Женский футбол менее зрелищный?
- Как тренировать девушек и можно ли материться?
- Почему мужчины тренируют женщин, а женщины не тренируют мужчин?
- Растёт ли популярность женского футбола?
- Можно ли зарабатывать в женском футболе?
- Год в сборной - итоги и открытия
- Рейтинг ФИФА - это важно?
- "Чтобы развиваться, нужно играть с командами своего уровня". Разве?
- О предстоящих матчах в сентябре
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!
Ключевые слова