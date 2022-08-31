Роман Квачов о женском футболе и стереотипах вокруг него

1 и 6 сентября женская сборная Латвии по футболу сыграет с Северной Македонией и Северной Ирландией в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2023 года. В преддверии этих матчей гостем программы "Мне только спросить" стал главный тренер женской национальной команды Роман Квачов.