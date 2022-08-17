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ФОТО ⟩ На улице Таллинас из грузовика вылилось растительное масло: было перекрыто движение

rus.tvnet.lv
На улице Таллинас из грузовика вылилось растительное масло: было перекрыто движение
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Фото: Ekrānuzņēmumi no "Twitter"

Сегодня, 17 августа, в Риге из грузовика вылилось растительное масло. Было блокировано движение на улице Таллинас - на участке от улицы Звайгжню до улицы Деглава, сообщили в Государственной полиции.

Государственная пожарно-спасательная служба установила, что масло вылилось на участке протяженностью около 700 метров. Сначала на месте работали спасатели, но позже их работу продолжили дорожные работники.

Галерея: Движение на улице Таллинас заблокировано

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