Сегодня, 17 августа, в Риге из грузовика вылилось растительное масло. Было блокировано движение на улице Таллинас - на участке от улицы Звайгжню до улицы Деглава, сообщили в Государственной полиции.
ФОТО ⟩ На улице Таллинас из грузовика вылилось растительное масло: было перекрыто движение
На улице Таллинас из грузовика вылилось растительное масло: было перекрыто движение
Государственная пожарно-спасательная служба установила, что масло вылилось на участке протяженностью около 700 метров. Сначала на месте работали спасатели, но позже их работу продолжили дорожные работники.
Галерея: Движение на улице Таллинас заблокировано
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