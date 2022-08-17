Сегодня, 17 августа, в Риге из грузовика вылилось растительное масло. Было блокировано движение на улице Таллинас - на участке от улицы Звайгжню до улицы Деглава, сообщили в Государственной полиции.
ФОТО ⟩ На улице Таллинас из грузовика вылилось растительное масло: движение восстановлено
На улице Таллинас из грузовика вылилось растительное масло: движение восстановлено
Государственная пожарно-спасательная служба установила, что масло вылилось на участке протяженностью около 700 метров. Сначала на месте работали спасатели, но позже их работу продолжили дорожные работники.
Вечером стало известно, что движение на улице Таллинас восстановлено.
Галерея: Движение на улице Таллинас заблокировано
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