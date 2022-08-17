Главное за 17 августа ⟩ Рекордная цена за электричество, забастовка педагогов и масло на улицах Риги

Интересное чтиво:

Стоимость электроэнергии в Латвии бьет все рекорды, дискуссия, не замерзнем ли мы этой зимой, набирает обороты, стремительно приближается снос памятника в Пардаугаве, политики задумались о "сокращении" россиян в Латвии и даже заговорили о запрете русского языка на рабочих местах. Столько событий в традиционно глухом августе! Значит это только одно - приближаются выборы в Сейм, и политические дискуссии будут разгораться все жарче.

"Фотоляп" с министром образования Анитой Муйжниеце привлек внимание пользователей Twitter. Рассказываем, что произошло!

Во вторник вечером, 16 августа, российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала пост, в котором иронично ответила на слухи о наличии у нее недвижимости в Латвии.

Во время любого застолья в Латвии найдется дядя или тетя, которые где-то после третьего тоста начнут разговор о политике и экономике: "Да у нас тут ничего своего нет! Laima и Kārums - и тех продали".

Автор музыкальных программ студии FM-TV, теле- и радиоведущий, журналист Владимир Бирюков летом 2022 года оказался в Латвии. Буквально за несколько недель он стал сенсацией в местных СМИ, а на фестивале Summer Sound и вовсе завоевал любовь зрителей после своей эмоциональной речи об Украине и фразе "Русский военный корабль, иди...", которая, с его слов, стала уже фольклором.

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза продемонстрировала во время прогулки песню собственного сочинения. Артист поделился этим фрагментом в соцсетях.