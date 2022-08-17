Сегодня в Латвии биржевая цена на электричество достигла рекорда, LIZDA объявил об осенней забастовке педагогов, а на улицах Риги пролилось растительное масло. Рассказываем о главном за 17 августа.
Главное за 17 августа ⟩ Рекордная цена за электричество, забастовка педагогов и масло на улицах Риги
Новости Латвии:
4 евро за киловатт-час - столько придется платить сегодня, 17 августа, с 18:00 до 19:00 тем, у кого биржевой тариф на электричество, передает Latvijas Avīze.
Забастовка педагогов, запланированная Латвийским профсоюзом работников образования и науки (LIZDA), начнется 19 сентября, сообщила агентству LETA глава LIZDA Инга Ванага.
Ночью на воскресенье, 14 августа, на Андрейосте произошел конфликт из-за прославляющих Россию высказываний, в результате чего пострадавший с травмами был госпитализирован. В связи с конфликтом на Андрейосте министр внутренних дел Кристап Эклонс обратился к главе Государственной полиции Арманду Руксу с просьбой оценить ответственность непосредственных руководителей сотрудников полиции.
Сегодня, 17 августа, в Риге из грузовика вылилось растительное масло. Было блокировано движение на улице Таллинас - на участке от улицы Звайгжню до улицы Деглава, сообщили в Государственной полиции.
12 мая 2022 года в 23:37 на маршруте электропоезда Рига - Саулкрасты мужчина, изображенный на фотографии, начал конфликт с гражданкой Украины, высказывая угрозы и оскорбительные фразы в адрес женщины, сообщает Государственная полиция.
Действия Даугавпилсской думы все больше выглядят как саботаж установленной законом обязанности демонтировать объекты, прославляющие оккупационную власть, и защита советских "героев", заявил министр охраны среды и регионального развития Артур Томс Плешс.
"Латвийский комитет по этике СМИ" рассмотрел жалобы на три публикации TVNET и не нашел в них нарушений Кодекса этики.
Главное за рубежом:
"Мы ожидали, что вечером на месте, где был танк, соберутся люди и могут быть небольшие нарушения. По нашим оценкам, там собралось более полусотни человек, которые были там примерно до часу ночи", - сообщил Rus.Postimees Индрек Пюви, начальник полицейского участка в эстонском городе Нарва, где во вторник, 16 августа, демонтировали советский танк.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей Крыма и других оккупированных территорий не приближаться к российским военным объектам, где хранятся боеприпасы и техника.
В минувшие выходные в Шанхае местные жители в очередной раз убедились, что значит правительственная "политика нулевого ковида". В соцсетях внимание привлекли кадры из местного магазина IKEA, в котором правоохранители фактически пытались запереть покупателей, один из которых контактировал с больным коронавирусом, сообщает BBC.
Во время квалификации к турниру категории WTA 1000 в американском Цинциннати между российскими теннисистками Анастасией Потаповой и Анной Калинской произошёл конфликт.
Семья из Новой Зеландии обнаружила человеческие останки в старых чемоданах, приобретенных на аукционе в пункте хранения вещей. Полиция открыла расследование предполагаемого убийства.
15 августа наблюдательный эстонец опубликовал в группе Laulasmaa külainfo в Facebook снимки большого скопления медуз в заливе Лахепере в Лауласмаа (Эстония). По словам профессора морской биологии Эстонского морского института, это обычный балтийский вид, который можно увидеть в наших водах во второй половине лета, пишет Limon.ee.
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Стоимость электроэнергии в Латвии бьет все рекорды, дискуссия, не замерзнем ли мы этой зимой, набирает обороты, стремительно приближается снос памятника в Пардаугаве, политики задумались о "сокращении" россиян в Латвии и даже заговорили о запрете русского языка на рабочих местах. Столько событий в традиционно глухом августе! Значит это только одно - приближаются выборы в Сейм, и политические дискуссии будут разгораться все жарче.
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Во вторник вечером, 16 августа, российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала пост, в котором иронично ответила на слухи о наличии у нее недвижимости в Латвии.
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Автор музыкальных программ студии FM-TV, теле- и радиоведущий, журналист Владимир Бирюков летом 2022 года оказался в Латвии. Буквально за несколько недель он стал сенсацией в местных СМИ, а на фестивале Summer Sound и вовсе завоевал любовь зрителей после своей эмоциональной речи об Украине и фразе "Русский военный корабль, иди...", которая, с его слов, стала уже фольклором.
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