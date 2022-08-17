Бывшая российская гимнастка отказалась представлять Латвию

Ранее 19-летняя гимнастка заявляла, что её убрали из заявки сборной Латвии на предстоящий чемпионат мира по художественной гимнастике из-за того, что она не стала отказываться от российского гражданства. Правда, в Латвийском олимпийском комитете (ЛОК) заявили, что такого ультиматума не ставили.

Полстяная заявила, что не может отказаться от российского гражданства, поскольку семья, друзья и родственники спортсменки проживают в России.

По информации LETA, ранее Латвийский олимпийский комитет направил в LVF письмо, в котором пояснил, что спортсменки, одновременно имеющие паспорт Латвии и России или Беларуси, не могут претендовать на финансирование за счёт бюджета Латвии.

Сама гимнастка рассказала, что получила письмо от LVF, в котором говорится, что она может выступать на Кубке вызова в Румынии в конце августа и чемпионате мира в Болгарии в середине сентября, но за свой счёт. Также в письме была выдвинута просьба сообщить LVF в течение недели, будет ли она участвовать в вышеупомянутых турнирах.