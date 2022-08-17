Художественная гимнастка Елизавета Полстяная отказалась представлять Латвию, и неизвестно, будет ли спортсменка когда-либо выступать под красно-белым флагом, подтвердила генеральный секретарь Латвийской федерации гимнастики (LVF) Наталия Прокофьева.
Гимнастка Елизавета Полстяная отказалась представлять Латвию
Ранее 19-летняя гимнастка заявляла, что её убрали из заявки сборной Латвии на предстоящий чемпионат мира по художественной гимнастике из-за того, что она не стала отказываться от российского гражданства. Правда, в Латвийском олимпийском комитете (LOK) заявили, что такой ультиматум не ставили.
Полстяная заявила, что не может отказаться от российского гражданства, поскольку её семья, друзья и родственники проживают в России.
По информации LETA, ранее Латвийский олимпийский комитет направил в LVF письмо, в котором пояснил, что спортсменки, одновременно имеющие латвийский и российский или белорусский паспорт, не могут претендовать на финансирование за счёт бюджета Латвии.
Сама гимнастка рассказала, что получила письмо от LVF, в котором говорится, что она может выступать на Кубке вызова в Румынии в конце августа и чемпионате мира в Болгарии в середине сентября, но за свой счёт. Также в письме была высказана просьба сообщить LVF в течение недели, будет ли она участвовать в вышеупомянутых турнирах.
"Мы получили от неё ответ, что в настоящее время она отказывается выступать под латвийским флагом. Её эмоциональное состояние ухудшилось, тренироваться в Латвии она теперь не может, и она не видит смысла продолжать свою спортивную карьеру в Латвии", - рассказала Прокофьева.
На прошлой неделе Полстяная также немного рассказала о своей ситуации российскому телеканалу "Россия 24", который был запрещён в Латвии после вторжения России в Украину в связи с прямой угрозой национальной безопасности.
"Со своей стороны мы сделали всё, чтобы помочь решить эту ситуацию, но она предпочла сначала обратиться к СМИ. Мы не считаем правильным для спортсмена решать внутренние разногласия через СМИ", - сказала Прокофьева.
Полстяная родилась в Юрмале, но начинала карьеру в России. С 2018 года она представляет Латвию. Спортсменка заняла 15-е место в финале личного многоборья на чемпионате мира 2021 года, а в 2022 году стала 12-й в многоборье на чемпионате Европы.
Чемпионат мира по художественной гимнастике 2022 пройдёт в Софии (Болгария) с 12 по 18 сентября.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!