Речь идет о так называемом "референдуме", который планирует Россия. Все понимают, что он будет формальным, однако несмотря на это, с волнением ждут изменений - в ценах на недвижимость, в порядке выплат пенсий и пособий, уровня жизни и т.д.

Ни у кого не возникает мысли, что "референдум" может иметь какой-то другой результат, или что он не состоится.

И именно под "референдум" открывают какие-то детские центры, имеющие весьма фиктивное содержание, но яркую форму - очень помпезное освещение в СМИ.

В городе много билбордов, много рекламы с одним и тем же посылом: Россия - это хорошо.

О предстоящем "референдуме" люди говорят как бы про между прочим, словно о наступающем времени года. Как о чем-то, что будет вне зависимости от твоего желания или настроений.

Особая страница новой жизни - эксгумация погибших в результате "украинской агрессии" и перезахоронение останков усопших.

Неясно, как после восьми лет войны в останках находят следы именно украинской агрессии, но отчитываются в СМИ об этом регулярно. Раскапывают стихийные захоронения и пытаются устанавливать причины смерти.

Каждый опознанный получает статус жертвы преступных действий Украины. Те же, чьи личности не установлены, получают кресты с номерами на новых кладбищах.