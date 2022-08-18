Сборная Латвии не смогла выйти в полуфинал МЧМ-2022

Матч проходил в Эдмонтоне и завершился победой сборной Швеции со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

Латвийские хоккеисты активно начали матч, но на 17-й минуте подопечные Артиса Аболса оказались в численном меньшинстве, чем тут же воспользовались шведы - автором первой шайбы в матче стал Исак Росен.

Во конце второго периода Густав Озолиньш восстановил равновесие на табло, вернув матчу интригу. К сожалению, в третьем периоде хоккеисты сборной Латвии не смогли выстоять или забросить шайбу в ворота соперника. На 50-й минуте отличился Эмил Андрае, который и принёс сборной Швеции путёвку в полуфинал МЧМ-2022.

Напомним, что сборная Латвии впервые в истории играла в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира.

Помимо Швеции путёвку в полуфинал завоевала сборная Финляндии, которая обыграла Германию со счётом 5:2 (3:1, 0:1, 2:0). В оставшихся четвертьфинальных парах сборная Канады сыграет со Швейцарией, а США с Чехией.

Сборная Латвии принимает участие в МЧМ-2022 по решению Международной федерации хоккея (IIHF) - она заменила на турнире сборную России, которая была отстранена из-за событий в Украине.