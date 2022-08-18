Вступает в силу запрет на въезд в Эстонию гражданам РФ по выданным Эстонией шенгенским визам

Правительство Эстонии приняло решение о таком запрете 11 августа.

Решение не касается граждан России, которым шенгенская виза была выдана другой страной, а также лиц, имеющих постоянный вид на жительство и постоянно проживающих в Эстонии.

Исключение также распространяется на сотрудников посольства России в Эстонии и их родственников; работников, непосредственно занимающихся перевозкой товаров и услуг; лиц, подпадающих под действие норм Европейского союза о свободе передвижения; лиц, посещающих близких родственников, и лиц, прибывающих по гуманитарным соображениям.

Принято решение о продлении на год виз для тех российских студентов, которые нуждаются в ней для завершения обучения в эстонских вузах.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что в этом месяце будет обсуждаться общеевропейский запрет на выдачу виз гражданам России.

В то же время он выразил уверенность, что нормы Евросоюза позволяют принимать решение о выдаче запрета на въезд для лиц с визой шенгенской зоны, выданной другим государством-членом.

В качестве примера он привел пандемию Covid-19, когда страны получили возможность вводить запрет на въезд из других стран блока.